Algérie: Merad donne le coup d'envoi de la 2e édition du Festival des Sports d'Alger

ALGER — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, a donné, jeudi, le coup d'envoi de la 2e édition du Festival des Sports d'Alger.

Ont assisté au lancement de cette manifestation, le ministre des Sports, Walid Sadi, le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustapha Hidaoui, la ministre de l'Environnement et de la Qualité de la vie, Nadjiba Djilali, le wali d'Alger, Mohamed Abdenour Rabehi, ainsi que des représentants de plusieurs organisations.

Le programme de la première journée du festival, qui s'étendra sur trois jours, prévoit pas moins de 100 activités sportives dans le but d'ancrer la culture de la pratique du sport et des loisirs, et de renforcer l'attractivité et la durabilité des zones urbaines.

Selon les organisateurs, cet événement vise également à "accompagner les différentes catégories de la société, notamment les jeunes, et à leur offrir de nouveaux espaces d'intégration sociale et de loisirs au niveau des collectivités locales".

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le wali d'Alger a souligné que l'organisation de cette manifestation "confirme l'engagement des pouvoirs publics à promouvoir le sport et à en faire un moyen de consolider la cohésion sociale et de réhabiliter l'espace public", précisant que "14 sites ont été dédiés à l'accueil de cet événement, dont des espaces forestiers et urbains ainsi que 14 piscines".