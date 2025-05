Algérie: Fête du Travail à l'ouest du pays - Activités variées et hommages aux travailleurs et aux retraités

ORAN — Les célébrations de la Journée internationale des travailleurs, correspondant au 1er mai de chaque année, ont été marquées dans les wilayas de l'ouest du pays par l'organisation d'activités variées et par des hommages rendus aux travailleurs et aux retraités.

A Oran, les autorités locales, civiles et militaires, ainsi que les syndicats de différents secteurs et des travailleurs, se sont réunis sur la place "Tahtaha" dans le quartier de M'dina Jdida, où ont eu lieu la levée de l'emblème national et la récitation de la Fatiha à la mémoire des martyrs.

Le secrétaire de wilaya de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Bendjima Boudjemâa, a prononcé un allocution saluant les acquis réalisés en faveur des travailleurs, rappelant leur contribution durant la glorieuse Guerre de libération.

Dans différentes directions et institutions, des cérémonies ont été organisées lors desquelles des hommages ont été rendus aux travailleurs, aux retraités et à des cadres syndicaux en reconnaissance de leur parcours professionnel.

A Sidi Bel Abbes, une caravane de sensibilisation pour la prévention des incendies de récoltes agricoles et de forêts a été lancée avec la participation de plusieurs intervenants du secteur. Une visite a également été effectuée à une entreprise spécialisée dans la fabrication de matériel agricole, où le premier tracteur assemblé localement a été inauguré. La gare ferroviaire rénovée a été visitée, et des agents de nettoyage de l'entreprise "Nadif-Com" ont été honorés.

A Saïda, le wali, Amoumen Mermouri, a donné le coup d'envoi de la course traditionnelle des postiers. Il a, en outre, visité le siège local de l'UGTA, où plusieurs travailleurs, des retraités et des cadres syndicaux ont été honorés.

A Mascara, la journée a été marquée par une course non compétitive pour les postiers, ainsi que par la remise d'une ambulance équipée à la polyclinique de Oued Taria, et un hommage à des retraités et fonctionnaires. A la Maison de la culture "Abi-Ras Ennaciri", une exposition de photos, d'affiches, de publications et de livres a mis en valeur les sacrifices des travailleurs algériens durant la Guerre de libération. Un atelier éducatif sur l'histoire du mouvement ouvrier en Algérie a aussi été organisé pour les élèves du primaire.

A Relizane, une cérémonie de recueillement a eu lieu sur la place "Emir Abdelkader" en présence des autorités locales civiles, militaires, de cadres syndicaux et de nombreux travailleurs. Une course de postiers et la finale d'un tournoi de football pour des syndicalistes de différentes administrations ont été organisées et récompensées au stade "Tahar Zougari".

A Tissemsilt, une course de postiers a été également organisée, depuis la place du martyr "Laâgab Berekaâ" jusqu'au complexe omnisports, suivie d'un recueillement à la mémoire des martyrs.

A Aïn Temouchent, les autorités ont donné le coup d'envoi d'une opération de nettoyage des rues de la ville, initiée par l'Etablissement public de gestion des centres d'enfouissement technique (CET). Plus de 100 agents de nettoyage ont été mobilisés, en concrétisation d'une convention-cadre signée le jour même avec la commune d'Aïn Temouchent. Le bureau de poste mobile et les distributeurs automatiques ont également été visités, notamment le centre postal "Colonel Othmane".

A Tlemcen, les festivités ont été marquées par l'hommage aux travailleurs et aux cadres syndicaux en présence de la famille révolutionnaire et de la société civile. Des activités culturelles et sportives ont été organisées dans des établissements de jeunesse et des infrastructures culturelles, ainsi que la course traditionnelle des postiers.

A Tiaret, un festival de jeux collectifs pour les écoles primaires (football, basketball, handball) a été organisé au stade "Kaïd Ahmed", avec la participation de 1.500 élèves issus de 29 établissements. Une course de postiers a été lancée depuis le siège de l'unité d'Algérie Télécom, avec la participation de 85 employés. Des travailleurs retraités, des cadres syndicaux et des lauréats des compétitions sportives ont été récompensés.

A El Bayadh, un tournoi de football a eu lieu au stade "Les Six-Martyrs" à la mémoire du regretté joueur de la JS Kabylie et de l'équipe nationale, Djamel Menad. A cette occasion, des hommages ont été rendus aux travailleurs, aux cadres syndicaux et aux retraités pour leur parcours professionnel.