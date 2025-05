Algérie: Takdjout appelle les travailleurs algériens à se mobiliser pour défendre les intérêts suprêmes du pays

ALGER — Le Secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Amar Takdjout, a appelé, jeudi, les travailleurs de tous les secteurs à se mobiliser pour défendre les intérêts suprêmes du pays et consolider le front intérieur afin de déjouer les tentatives ciblant l'Algérie.

Dans une allocution prononcée lors d'une rencontre qu'il a présidée à la Maison du Peuple (Alger), à l'occasion de la Journée internationale du travail, en présence du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, M. Takdjout a déclaré que les travailleurs de tous les secteurs sont appelés à "se mobiliser et à participer aux efforts nationaux afin de préserver les intérêts suprêmes du pays et les acquis réalisés, ainsi que de consolider le front intérieur pour faire face aux tentatives malveillantes ciblant notre pays".

M. Takdjout a salué la teneur du message du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, adressé aux travailleurs à l'occasion de la Journée internationale du travail, soulignant "la portée profondément politique, économique et sociale" de ce message.

Ainsi, il a réitéré le soutien de l'UGTA à toutes "les décisions courageuses prises par le président de la République pour relancer l'économie nationale, améliorer les conditions de vie des travailleurs et préserver le caractère social de l'Etat".

A cette occasion, le SG de l'UGTA a rappelé que "le contexte régional et international actuel exige, plus que jamais, des travailleurs de consentir davantage d'efforts", appelant à "faire preuve de la même détermination et de la même conscience qui ont animé les travailleurs pendant la glorieuse Révolution de libération et les années de la tragédie nationale, afin de défendre les institutions de la République".

L'Algérie a réalisé, ces dernières années, "de nombreux acquis positifs qui témoignent de la volonté du président de la République de mettre les travailleurs au coeur de ses priorités", a-t-il soutenu.

Après avoir salué les positions honorables de l'Algérie en faveur des causes justes dans le monde, M. Takdjout a exprimé "la solidarité absolue" de l'UGTA avec les luttes des travailleurs en Palestine et au Sahara occidental.

Par ailleurs, le SG de l'UGTA a annoncé que l'Union organisera prochainement plusieurs rencontres avec les différents départements ministériels et le Patronat, en plus d'une conférence africaine prévue pour le mois d'octobre prochain.