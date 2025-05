Algérie: L'inscription en 1ere année primaire effectuée exclusivement via l'espace parents du système d'information du ministère de l'Education à partir du 4 mai

ALGER — L'opération d'inscription des élèves de la première année primaire pour la prochaine rentrée scolaire s'effectuera "exclusivement via l'espace réservé aux parents sur le système d'information du ministère de l'Education nationale, durant la période allant du 4 au 31 mai", a annoncé le ministère dans un communiqué.

"Dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2025-2026, le ministère de l'Education nationale informe l'ensemble des parents concernés par l'inscription de leurs enfants, nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, en première année primaire, que cette procédure s'effectuera exclusivement via l'espace réservé aux parents sur le système d'information du secteur de l'Education nationale via le lien https://awlyaa.education.dz, et ce, durant la période allant du 4 au 31 mai", précise la même source.

Le ministère souligne que cette inscription "ne concerne pas les enfants actuellement scolarisés dans les classes préparatoires et déjà inscrits sur la plateforme numérique, leur inscription étant automatique".

Concernant l'opération d'inscription, et pour les parents déjà inscrits sur le système d'information du ministère de l'Education nationale, "le tuteur ou tuteur légal doit accéder à son compte sur l'espace qui lui est dédié, puis saisir les informations requises sur le formulaire électronique de demande d'inscription en première année primaire, disponible sur l'interface +Inscription des enfants+", ajoute le communiqué.

Ensuite, "il devra choisir, par ordre de préférence, 3 écoles situées à proximité de son lieu de résidence ou lieu de travail, et télécharger les copies des documents justificatifs confirmant le lien de l'enfant avec le tuteur ou tuteur légal, ainsi que les documents attestant de son lieu de résidence ou de travail selon le cas (mentionnés en détail dans le système d'information), puis extraire du même espace le formulaire électronique de pré-inscription et le conserver", poursuit la même source.

Quant aux parents non-inscrits sur le système d'information du ministère, le tuteur ou tuteur légal de l'élève "saisit les informations requises sur le formulaire électronique de demande d'inscription en première année primaire, disponible sur la page d'accueil de cet espace, et renfermant les informations nécessaires à la création d'un nouveau compte.

Le tuteur ou tuteur légal de l'élève doit également choisir, par ordre de préférence, trois (3) écoles proches de son lieu de résidence ou de travail, puis télécharger les photos ou des documents justifiants sa relation avec l'enfant, ainsi que ceux prouvant son lieu de résidence ou de travail, selon le cas, (mentionnés en détail sur le système d'information".

Ensuite, "le tuteur ou tuteur légal de l'élève, télécharge depuis le même espace, le formulaire électronique de préinscription, qui renferme les informations nécessaires (nom d'utilisateur et mot de passe), lui permettant d'accéder à son compte et de suivre sa demande".

Les parents d'élèves seront informés des suites réservées à leurs demandes via "l'espace qui leur est dédié sur le système d'information du secteur de l'éducation nationale", ajoute le communiqué, soulignant que "les listes des candidats admis seront également affichées, le 30 juin 2025, dans les espaces d'affichage des établissements scolaires concernés, et que toute inscription effectuée en dehors du système d'information du ministère de l'éducation nationale sera considérée comme nulle et non avenue".