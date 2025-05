Algérie: Mme Hamlaoui préside la clôture d'un atelier sur les missions de secours et les actions humanitaires du CRA

ALGER — La présidente du Croissant-Rouge algérien (CRA), Mme Ibtissem Hamlaoui a présidé jeudi à Alger, la cérémonie de clôture de l'atelier d'évaluation des missions de secours et actions humanitaires du CRA au cours des deux dernières années, a indiqué un communiqué de l'organisation.

Les priorités que le CRA tend à développer dans la prochaine phase ont été définies lors de cet atelier pour répondre plus efficacement aux défis humanitaires croissants.

La rencontre à laquelle ont participé 18 membres de l'Equipe d'Intervention nationale chargée de mener des opérations en situation de catastrophe, de différentes wilayas, et du personnel administratif, a permis de passer en revue les expériences de terrain et d'échanger les expertises.

Les travaux de l'atelier ont été sanctionnés par la mise en place de plans d'action stratégiques qui permettront au CRA de renforcer ses capacités d'intervention au niveau national et international, ajoute le communiqué.

Dans ce contexte, Mme Bouzine Farah, assistante aux programmes spéciaux en Algérie à la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, et le responsable des opérations et des programmes à la FICR, M. Ibrahim Al-Adjlouni, ont salué le rôle du CRA, soulignant qu'il s'agit de "la première association nationale dans la région en termes d'activités et de mise en oeuvre de programmes".

Les deux intervenants ont également exprimé leur "considération" pour les efforts déployés par le CRA et le "grand progrès" accompli dans le renforcement de la réponse humanitaire, la formation des volontaires et bénévoles et l'élargissement du champ de partenariats efficaces, pour consacrer, a-t-il dit, l'engagement de l'association envers les normes internationales et l'action humanitaire efficace.