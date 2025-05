Togo: Les délégués du personnel bien outillés « pour améliorer la productivité, prévenir les conflits et promouvoir les droits des travailleurs »

Disposer d'un environnement de travail apaisé dans le secteur des mines au Togo, c'est la lutte permanente du SYDEMINES (Syndicat Démocratique des Mines). Pour arriver à cette fin, ce syndicat bien ancré dans le secteur minier togolais, en collaboration avec SADD (Solidarité Action pour le Développement Durable) a organisé le Mardi 29 Avril 2025, au Centre FOPADESC à Agoè Nyivé et le 30 Avril 2025, un séminaire atelier de renforcement de capacités des délégués sur le dialogue social, les techniques de négociation et le plaidoyer.

Cette activité a été rendue possible par le soutien financier de leur partenaire de toujours pour le travail décent We Social Movements de Belgique.

Au cours des travaux de cet atelier qui a réuni 15 bénéficiaires directs notamment dont 01 femmes et 05 jeunes délégués du personnel des entreprises du secteur des mines, et dont le thème principal est « la promotion du dialogue social pour un environnement de travail apaisé dans les mines au Togo », il a été question d'entretenir les participants sur divers thématiques.

Ainsi, entre autres communications suivies, il y a celles relatives à 1ère Communication : Le dialogue social (Généralités ; Mécanismes et cadres juridiques nationaux et internationaux régissant le dialogue social au Togo et L'importance du dialogue social dans les entreprises -cohésion, performance, compétitivité-), Les techniques de négociation, et Les stratégies de plaidoyer et L'argumentaire du plaidoyer.

Objectif principal de ce séminaire, c'est de « Renforcer les capacités des délégués du personnel sur les principes du dialogue social, les techniques de négociation et le plaidoyer pour une gestion efficace des relations professionnelles », alors que de manière spécifique, les initiateurs entendaient « Sensibiliser aux mécanismes et cadres juridiques nationaux et internationaux régissant le dialogue social au Togo.

(Conventions collectives, médiation) », « Acquérir des techniques de négociation gagnant-gagnant et à la résolution pacifique des conflits », « Élaborer des stratégies de plaidoyer pour défendre les droits des travailleurs » et enfin, « Faciliter le partage d'expériences entre entreprises ».

A tout prendre, ces assises qui a réuni des délégués du personnel de diverses entreprises du secteur des mines du Togo était nécessaire vu le contexte dans lequel les acteurs évoluent. En effet, indique-t-on que « le secteur minier togolais, pilier de l'économie nationale, fait face à des défis liés aux relations professionnelles, aux conditions de travail et à la représentation efficace des travailleurs.

Les délégués du personnel jouent un rôle clé dans la médiation entre travailleurs et employeurs, mais leurs capacités en dialogue social, négociation et plaidoyer restent à renforcer pour favoriser un environnement de travail apaisé et durable.

Des tensions récurrentes dans le secteur et l'évolution du Code du travail en juin 2021 renforcent la nécessité de doter les délégués du personnel acteurs du dialogue social de compétences pratiques pour jouer pleinement leur rôle ». Et donc que cet atelier vise dont à « outiller ces acteurs pour améliorer la productivité, prévenir les conflits et promouvoir les droits des travailleurs conformément au Code du Travail togolais et aux normes de l'OIT ».