Algérie: Journée internationale des travailleurs - Des activités variées dans les wilayas du Centre

TIZI-OUZOU — Les wilayas du centre du pays ont célébré, jeudi, la Journée internationale des travailleurs, coïncidant avec le 1er mai de chaque année, en organisant des activités diverses, outre des cérémonies en l'honneur des travailleurs de différents secteurs et d'autres admis à la retraite.

Dans la wilaya de Blida, les autorités locales ont procédé à la distribution de 344 unités de logements publics locatifs (LPL) dans les daïras de Larbaa (200 unités) et Boufarik (144 unités).

A Bejaia, les autorités locales et des représentants de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) ont marqué des haltes à la place "Medjahed", et à celle des "frères Boucheffa" pour s'y recueillir et procéder à la levée des couleurs nationales.

Un rassemblement général s'en est suivi au siège de l'UGTA, durant lequel un hommage a été rendu à certains travailleurs, sortis en retraite. Il s'agissait aussi d'évoquer les sacrifices des aînés pour arracher des acquis socio-professionnels.

L'occasion a été opportunément saisie pour y donner le coup d'envoi de la course des facteurs, lesquels ont sillonné les grandes artères de la ville.

Dans la wilaya de Djelfa aussi, les autorités locales, ont donné le coup d'envoi de cette traditionnelle course des facteurs depuis le chef-lieu de wilaya jusqu' au quartier 5 juillet, avec la participation symbolique de plus de 20 concurrents.

La célébration, supervisée par le wali de Djelfa, Jahid Mouss, s'est poursuivie par une cérémonie au siège de wilaya en l'honneur d'un certain nombre de travailleurs et de retraités de divers secteurs.

A Médéa, une marche des facteurs a été organisée également en présence des autorités locales et avec la participation de dizaines de postiers. La célébration du 1 Mai a été également marquée par le dépôt d'une gerbe de fleurs et la lecture de la Fatiha au cimetière des martyrs du pôle urbain de Médéa en hommage aux martyrs de la Révolution de novembre 1954.

La wilaya de Bouira a vu l'organisation d'une cérémonie de recueillement au carré des martyrs, la tenue de la traditionnelle course des facteurs et le lancement des travaux de quelques projets à travers différentes communes, dont la réhabilitation de sections dégradées d'un certain nombre d'axes routiers, la réalisation de l'éclairage public, l'aménagement urbain et des opérations de raccordement au réseau d'électricité.

A Aïn Defla, les autorités locales ont supervisé le lancement de la course des postiers au niveau du chef-lieu de wilaya, en plus de la tenue d'une cérémonie en l'honneur des travailleurs de divers secteurs.

Les autorités locales ont également supervisé la clôture d'un tournoi intersectoriel de football organisé par une association locale et qui a réuni une équipe représentant la direction de la jeunesse et des sports et une équipe représentant la commune de Sidi Lakhdar.

Les autorités locales de Chlef, elles aussi, n'ont pas manqué de célébrer l'évènement en se recueillant au carré des Martyrs dans le quartier de Ben Souna à la mémoire des martyrs, et en donnant, par la suite, le signal du début de la course des postiers au complexe sportif "Mohamed Salawatchi", au centre-ville.

A boumerdes, une cérémonie symbolique a été organisée en l'honneur des ouvriers et employés de la wilaya et des retraités de cette même institution.