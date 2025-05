Congo-Kinshasa: L'Union européenne soutient les initiatives de médiation pour une paix durable dans l'est du pays

L'Union européenne réaffirme son soutien aux efforts de médiation en cours visant à instaurer une paix juste et équitable dans l'est de la République démocratique du Congo et l'ensemble de la sous-région. C'est ce qu'a déclaré, ce jeudi 1eᣴ mai, Johan Borgstam, représentant spécial de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs, lors d'une conférence de presse à Kinshasa.

En tournée dans la région, le diplomate européen a indiqué que l'Union européenne s'aligne sur la dynamique de paix régionale, illustrée par la rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Doha, ainsi que par la déclaration de principe signée le 25 avril à Washington entre la RDC et le Rwanda.

Toutefois, Johan Borgstam souligne l'importance de consolider les avancées des initiatives existantes, notamment les processus de Luanda et de Nairobi, tout en plaidant pour un soutien international aux efforts régionaux menés par la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC) et la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

« Il est essentiel que chaque nouvelle initiative prenne en compte les acquis des processus régionaux déjà engagés. Vous savez, le président angolais João Lourenço et son gouvernement ont investi énormément de ressources, d'énergie et de prestige dans le processus de Luanda. Ces efforts ont porté leurs fruits, et il faut éviter de repartir de zéro », a recommandé Johan Borgstam.