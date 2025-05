Algérie: Journée internationale des travailleurs - Activités diverses et hommages à des travailleur et des retraités à l'est du pays

CONSTANTINE — Les wilayas de l'est du pays ont célébré jeudi la Journée internationale des travailleurs par le recueillement à la mémoire des chouhada, la tenue d'activités sportives et de cérémonies en hommage à des travailleurs et retraités et par la valorisation des acquis sociaux et économiques obtenus par le pays.

A Constantine, les autorités locales se sont rendues au cimetière des chouhada du 7ème kilomètre pour se recueillir à leur mémoire, tandis qu'à Batna, une cérémonie a été tenue au musée du moudjahid en l'honneur de plusieurs travailleurs.

A Batna aussi, les autorités locales ont présidé la remise en service de la maison Errahma dans la commune d'Oued Chaaba après sa réhabilitation par la Direction locale de l'action sociale et de la solidarité outre la tenue au complexe omnisports "1er novembre 1954" d'un tournoi de football des travailleurs des collectivités locales, une course des facteurs de la poste et le lancement de la campagne de sensibilisation et de prévention des incendies de récoltes de l'été 2025.

Les autorités locales d'Oum El Bouaghi ont donné au chef-lieu de wilaya le coup d'envoi de la course des facteurs de la poste sur un parcours allant du bureau de poste de la cité 18 février à la recette principale outre l'inauguration d'un stade de proximité des oeuvres sociales des travailleurs des services de la wilaya et l'organisation à la maison de jeunes Sahnoune-Chérif d'une cérémonie en l'honneur de retraités de diverses administrations et entreprises économiques.

A Souk Ahras, l'occasion a donné lieu à l'organisation à la cité CNEP d'une course des facteurs de la poste et d'une cérémonie en l'honneur des travailleurs de l'entreprise publique de wilaya de l'hygiène et de l'amélioration urbaine de même qu'à M'sila, les autorités locales ont donné devant le siège de la wilaya le coup de starter à une course des facteurs de la poste le long de l'avenue principale de la capitale du Hodna.

Les autres wilayas de l'Est ont accueilli des manifestations similaires de célébration de la journée internationale des travailleurs.