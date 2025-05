Congo-Kinshasa: Kalemie - Des officiers militaires et policiers condamnés à de lourdes peines

Le tribunal militaire de garnison de Kalemie a rendu son verdict, le mercredi 30 avril, condamnant plusieurs officiers militaires et policiers pour diverses infractions.

Selon des sources judiciaires, le jugement a été prononcé dans trois affaires distinctes, avec des peines allant de 20 ans de servitude pénale à la prison à perpétuité et la peine capitale.

Meurtre : le capitaine Dunia des FARDC, poursuivi pour meurtre, a été condamné à la réclusion à perpétuité.

Association des malfaiteurs et vol à mains armées : Mwamba Katoko Sinai et ses complices ont été jugés pour association des malfaiteurs, vol à mains armées et détention illégale d'armes et munitions de guerre. Deux d'entre eux ont écopé de la peine de mort, tandis qu'un autre a été condamné à 20 ans de servitude pénale.

Vol à mains armées et association des malfaiteurs : le ministère public poursuivait Jean-Claude Nyembo Lumbu, commissaire principal de la police, et ses associés pour association des malfaiteurs et vol à mains armées. Tous ont été condamnés à la peine de mort.

Le président du tribunal militaire de garnison de Kalemie, le colonel Désiré Madjunda Mukole, a exhorté la population à faire confiance aux institutions judiciaires du pays :

« La population du Tanganyika doit avoir confiance en l'État et ses institutions. Elle n'est pas abandonnée. Nous sommes là, et ce tribunal est à son service. Chaque fois qu'il y aura des cas à dénoncer, qu'elle n'hésite pas à le faire, nous veillerons à ce que la justice soit rendue », a-t-il déclaré.