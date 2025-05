Algérie: Plus de 30.000 enfants du sud, des hauts plateaux et de la communauté nationale à l'étranger bénéficieront de camps d'été

ALGER — Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustapha Hidaoui, a affirmé, jeudi à Alger, que pas moins de 32.000 enfants du grand sud, des hauts plateaux et de la communauté nationale établie à l'étranger bénéficieront de camps d'été durant la saison 2025 au niveau de 13 wilayas côtières.

Les programmes des camps d'été prévus à partir du 24 juin prochain, profiteront à 2000 enfants issus de la communauté nationale à l'étranger, 5000 autres relevant du secteur de l'éducation nationale et 2500 du Mouvement des scouts musulmans algériens (SMA), a déclaré M. Hidaoui à l'APS, à l'ouverture de la Rencontre nationale de formation au profit des directeurs des centres de vacances et de loisirs pour jeunes.

S'agissant des moyens de loisirs à mobiliser au niveau des centres de vacances, le ministre a affirmé que son secteur veillera à introduire "des camps thématiques" dédiés à divers domaines comme la robotique, l'intelligence artificielle, l'environnement, l'astronomie et autres, en vue de permettre aux enfants et aux jeunes de pratiquer leurs hobbies et d'être au diapason du développement technologique.

De son côté, le directeur des échanges, de la mobilité, du tourisme de jeunes et des loisirs au ministère de la Jeunesse, M. Ikhlef Ramdane, a souligné que cette rencontre nationale de formation au profit des directeurs des centres de vacances et de loisirs visait à renforcer les capacités de ces gestionnaires afin d'assurer des services modernes et de qualité aux jeunes durant la prochaine saison estivale.