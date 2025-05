Sénégal: Bakel - Le Syntras plaide pour des meilleures conditions de travail

Bakel — Le syndicat des travailleurs de la santé (Syntras) de Bakel, par la voix de son secrétaire général, Samba Macky Dieng, a plaidé, jeudi, pour un meilleur traitement des acteurs de la santé de ce département de la région de Tambacounda.

"Au niveau du département, on voit des postes de santé qui ont un problème d'eau (....). On voit aussi des postes où les bâtiments sont délabrés. Ce n'est même pas sûr", a déploré le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la santé de Bakel.

Il s'entretenait avec l'APS à l'issue d'une réunion avec des infirmiers chefs de postes, des sages-femmes, des assistants infirmiers et techniciens de surfaces à l'occasion de la journée internationale des travailleurs.

Samba Macky Dieng a révélé que des agents de santé menacent d'aller en grève à cause de l'état de délabrement des infrastructures sanitaires.

"L'autre problème à Bakel, c'est aussi les affectations. Le personnel de santé rencontre un énorme problème pour être affecté. Il y a des gens qui sont ici depuis 2005 et n'arrivent pas avoir une affectation", a relevé M. Dieng, demandant l'État de venir en aide à "ces personnes qui veulent bouger".

M. Dieng est également revenu sur des accords signés depuis 2010 avec leur tutelle et qui peinent à être exécutés. Il s'agit, selon lui, de la question de la formation pour le relèvement du niveau des infirmiers, des sages femmes et techniciens et le renouvellement des contrats.

"Il y a aussi l'indemnité de logement pour l'ensemble du personnel, le recrutement des agents communautaires, la prise en charge des personnels contractuels en cas de maladie à hauteur de 80%, l'intégration des indemnités de risques dans la pension de retraite et la formation des assistants infirmiers par un examen blanc et non par concours", a t-il ajouté.

M. Dieng a magnifié le travail remarquable de ces acteurs de la santé pour satisfaire les malades malgré les conditions difficiles dont celles aussi liées au climat et l'enclavement de certaines zones.