Sénégal: Fatick - Le Sustas réclame l'ouverture du service maternité et néonatalogie

Le Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale (Sutsas) réclame l'ouverture "sans délai" des services de la maternité et néonatalogie de l'hôpital régional Adja Maréme Faye Sall de Fatick.

"C'est une nécessité et une urgence d'ouvrir le service de la maternité sans délai. Les travaux de réhabilitation ont démarré en février 2023 et devaient durer neuf mois. Nous sommes en mai 2025 et il n'est toujours pas fonctionnel", a déclaré Balla Sarr, secrétaire général du Sutsas de l'hôpital régional de Fatick.

Le service de la maternité ne dispose plus de locaux dédiés. Il est intégré dans d'autres services, a dit M. Sarr lors d'un entretien avec l'APS à l'occasion de la célébration de la fête du 1er Mai.

Le Sutsas/Fatick a organisé une marche de la mairie jusqu'à la gouvernance pour remettre ses cahiers de doléances au gouverneur en charge du développement.

"Nous respectons cette tradition chaque année sans avoir une satisfaction de nos revendications", a déclaré M. Sarr précisant qu'un comité régional de suivi des revendications est en gestation avec l'administration territoriale.

L'hôpital régional de Fatick polarise huit districts sanitaires et seuls Gossas et Sokone pratiquent la césarienne, a souligné Balla Sarr.

"Nous notons un déficit de personnel qualifié au sein de l'hôpital. Il y a des spécialités qui n'existent pas et nous lançons un appel aux autorités compétentes pour y remédier", a plaidé Balla Sarr également représentant du personnel au Conseil d'administration.

Parmi les revendications figure l'extension du service de la chirurgie qui regroupe cinq autres services pour une capacité de 119 lits, la construction de service d'urologie, orthopédie, d'Orl et ophtalmologie ainsi que l'aménagement d'abris pour les accompagnants de malades et de toilettes descentes, de locaux pour certains services et aussi le problème d'insécurité dans l'hôpital.

"Il n y pas d'ophtalmologue dans l'hôpital mais un technicien à la retraite qui a été recruté. Nous demandons l'affectation d'un médecin, des infirmiers, des sages-femmes et techniciens supérieurs", a encore plaidé M. Sarr précisant que le service d'hémodialyse ne dispose pas de groupe électrogène.

Le secrétaire général du Sutsas sollicite le relèvement du plateau médical et l'augmentation de la subvention annuelle de 315 000 millions de francs CFA.

"Fatick se trouve dans une zone très accidentogène avec le corridor Dakar - Bamako. Tous les cas sont pris en charge ici et les seuls orthopédistes qui existent dans la région sont basés à l'hôpital régional", a t-il dit.