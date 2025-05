Sénégal: Un ciel passagèrement nuageux et des activités pluvio-orageuses dans les régions du Sud-est (ANACIM)

Dakar — L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce un ciel passagèrement nuageux sur l'ensemble du pays au cours des prochaines 24 heures et des activités pluvio-orageuses dans les régions du Sud-est (Kédougou et Tambacounda) pouvant s'étendre vers Matam, Kolda et Ziguinchor.

"Le ciel restera passagèrement nuageux sur l'ensemble du pays au cours des prochaines 24 heures. Toutefois, durant la nuit, des activités pluvio-orageuses en provenance du Mali et de la Guinée affecteront les régions du Sud-est (Kédougou et Tambacounda), avec des possibilités d'extension vers Matam, Kolda et Ziguinchor", indique l'ANACIM dans un bulletin de prévision reçu à l'APS.

Elle ajoute, par ailleurs, que compte tenu de la couverture nuageuse, des pluies fines sont également attendues dans la zone Nord (Saint-Louis, Louga, Linguère et Podor) au cours de la nuit jusqu'au petit matin.

Selon l'agence, la chaleur restera marquée à l'intérieur du pays, particulièrement dans les zones Est et Centre, où les températures maximales quotidiennes oscilleront entre 39 et 42°C.

Elle note qu'en revanche, "un temps relativement clément sera observé le long du littoral, notamment à Dakar, Saint-Louis et Cap Skirring.

Les visibilités seront généralement bonnes sur l'ensemble du pays, bien qu'une légère sensation de poussière persiste dans le Nord, l'Est et le Centre tandis que les vents seront de secteur Ouest à Nord-ouest sur le littoral Nord devenant Ouest à Sud-ouest ailleurs avec une intensité faible à modérée.