Tunisie: 1er mai - Le Parlement tunisien réaffirme son engagement pour le droit au travail et la dignité

Dans une déclaration marquant la célébration de la Fête du Travail, le 1er mai, le Parlement tunisien a souligné que cet événement constitue une occasion renouvelée pour affirmer l'importance que la Tunisie accorde à la classe ouvrière et à la valeur du travail. Le travail est un droit constitutionnel que l'État s'engage à garantir et à défendre par tous les moyens nécessaires.

Le Parlement a ajouté que l'État tunisien oeuvre à mobiliser toutes les ressources nécessaires pour permettre à chaque citoyen de travailler dans un environnement sain et digne.

En Tunisie, cette célébration coïncide cette année avec l'examen par l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) du projet de loi relatif à l'organisation des contrats de travail et à l'interdiction du recours à la sous-traitance. Ce projet reflète les choix et les orientations de l'État en matière d'organisation des relations professionnelles, de promotion du travail décent, et traduit une volonté ferme de rompre avec toutes les formes d'emploi précaire, selon la même source.

Répondre aux revendications de la classe ouvrière et oeuvrer à l'amélioration de ses conditions de vie s'imposent comme une nécessité impérieuse, compte tenu de l'impact de ces enjeux sur les droits économiques et sociaux, mais aussi sur la compétitivité de l'économie nationale et la stabilité sociale.

Dans sa déclaration, le Parlement souligne que cette célébration rappelle chaque année les nobles valeurs du travail, qui permet à chaque travailleur de contribuer activement au développement et au changement dans le monde.

L'ARP adresse ses félicitations à tous les travailleurs, manuels et intellectuels, et salue leur contribution au progrès du pays. Elle exprime également sa considération à l'égard des travailleurs tunisiens à l'étranger, saluant leur attachement à la patrie et leur rôle dans son développement.

Enfin, le Parlement rend hommage aux employés de l'institution parlementaire, soulignant leur engagement au service de la fonction législative et leur rôle dans le processus de construction nationale.