Ile Maurice: L'innovation, l'inclusion et la transformation locale au centre de la vision africaine

«Stimuler la création d'emplois et la croissance économique grâce à des solutions durables, inclusives, fondées sur la science et les données probantes, dans le cadre de l'Agenda 2030 et de l'Agenda 2063» : tel était le thème de la 11e session de l'Africa Regional Forum on Sustainable Development (ARFSD), qui s'est tenue du 9 au 11 avril à Kampala, en Ouganda, réunissant des dirigeants africains autour de discussions ciblées.

Rappelons qu'adopté en 2015 par les Nations unies, l'Agenda 2030 est un plan mondial reposant sur 17 Objectifs de développement durable (ODD), chacun avec des cibles spécifiques à atteindre d'ici 2030. Il s'agit d'un cadre commun utilisé par les gouvernements, les organisations non gouvernementales (ONG), les entreprises et les institutions du monde entier. Quant à l'Agenda 2063, il s'agit d'un cadre stratégique adopté par l'Union africaine en 2013 afin de transformer l'Afrique en un continent prospère d'ici 2063.

Le forum visait à évaluer les progrès accomplis par les pays africains dans la mise en oeuvre conjointe de ces deux cadres. Les discussions ont porté sur plusieurs ODD prioritaires, notamment la santé (ODD 3), l'égalité entre les sexes (ODD 5), le travail décent et la croissance économique (ODD 8), la préservation des ressources marines (ODD 14) et les partenariats pour le développement (ODD 17).

De son côté, le Conseil des ministres, réuni le vendredi 18 avril, a pris note de la participation du junior minister de l'Agro-industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche, qui a pris part à la 11e session du Forum régional. Il est intervenu en tant que panéliste lors de la session sur «Ocean Preservation and Sustainable Use», et a également présidé une table ronde sur le thème «Life below water», abordant les avancées de l'Afrique dans la mise en oeuvre de l'ODD 14.

Cette 11e édition du Forum a également été marquée par l'élection du nouveau bureau régional pour un mandat d'un an. L'Ouganda a été élu à la présidence, tandis que Maurice a été élu premier vice-président.

Ce forum n'a pas seulement offert une plateforme pour approfondir la collaboration régionale, mais il a également établi des normes élevées. La déclaration adoptée à l'issue des travaux est claire, orientée vers l'action, basée sur les résultats et mesurable. Cela devrait faciliter le suivi et l'évaluation lors de la prochaine réunion.

Dans la déclaration de clôture du forum, Leonard Zulu, représentant des Nations Unies et Coordinateur résident en Ouganda, a mis en avant cinq axes principaux issus des discussions du forum. Au cours de ces cinq jours de dialogue, les pays ont réaffirmé leur engagement à promouvoir un développement durable et inclusif, en ligne avec les Agendas 2030 et 2063.

Leonard Zulu a présenté les messages clés du forum, soulignant notamment que l'investissement dans la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique est crucial pour stimuler la croissance économique, créer des emplois et renforcer la résilience. Il a également insisté sur la nécessité d'un véritable changement de modèle pour générer des emplois de qualité, en mettant fin à l'exportation des matières premières et en favorisant leur transformation locale. Des mécanismes de financement innovants et durables sont essentiels pour mobiliser les ressources et garantir la redevabilité. La croissance inclusive, quant à elle, doit intégrer l'égalité des genres, l'autonomisation des jeunes, le travail décent et la protection sociale, en mettant l'accent sur les plus vulnérables. Enfin, le renforcement des partenariats entre gouvernements, société civile, secteur privé, universités et institutions internationales est indispensable pour assurer une réussite collective.

«Alors que nous quittons Kampala, transformons nos discussions riches en actions concrètes. Avançons avec inspiration, détermination et unité. Maintenons cette dynamique et renforçons nos efforts communs.» «Ensemble, nous pouvons bâtir une Afrique durable, inclusive et prospère» a conclu le représentant des Nations unies.