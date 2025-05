Soudan: Un financement saoudien de 250 m $ pour cultiver 500 milles acres de coton dans le Nil Bleu

La Socièté Soudanaise du Cotton a commencé les préparatifs pour planter 42 000 acres de coton pour la nouvelle saison agricole, dont 20 000 acres dans le Nil Bleu, 10 000 acres à Al-Faw, 3 000 acres à Sennar, 6 000 acres à Al-Gezira et 3 000 acres à la Nouvelle Halfa. L'ingénieur Abdallah Ibrahim, directeur général de la Socièté Soudanaise du Cotton a confirmé dans une déclaration à (SUNA) que les préparatifs du terrain avec binage et herse à disques ont été achevés, ainsi que la fourniture de semences améliorées et de toile de jute pour le pressage du coton et tous les intrants de production.

Il a souligné que la nouvelle saison agricole promet une production élevée pouvant atteindre 30 000 quintaux par acre, compte tenu de l'enthousiasme et de l'enthousiasme des agriculteurs et de leur grand désir de cultiver du coton, des préparatifs précoces et de la disponibilité de semences de haute qualité pour compenser ce que les producteurs ont perdu à cause des milices rebelles et pour soutenir l'économie nationale afin de renforcer les rôles nationaux des forces armées et de leurs partenaires dans la bataille de la dignité.

Le directeur de la Socièté Soudanaise du Cotton a révélé les arrangements en cours pour fournir un financement saoudien d'un montant de 250 millions de dollars pour cultiver 500 000 acres de coton dans le Nil Bleu, en plus des zones estimées à Sennar, Al-Gezira et Rahad.