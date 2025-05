Soudan: Le président du CST et commandant en chef des forces armées rencontre les gouverneurs des États Fédérés

Le président du Conseil Souverain de Transition, commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan a rencontré jeudi les gouverneurs des États. En présence du Sous-secrétaire du Ministère de la Gouvernance Fédérale.

Le gouverneur du Nord-Kordofan, Abdelkhaliq Abdel Latif, a déclaré dans un communiqué de presse que la réunion s'inscrit dans le cadre du soutien des gouvernements des États à la bataille pour la dignité nationale, dans laquelle les forces armées et leurs forces de soutien défendent la fierté et la dignité du peuple soudanais.

Il a expliqué que les gouverneurs ont écouté les directives constructives du président du CST concernant l'avancement des travaux au cours de la prochaine phase et les efforts du gouvernement pour aider les États à fournir des services essentiels aux citoyens et à assurer leur sécurité et leur stabilité.

Le gouverneur a ajouté que les gouverneurs ont également informé le président du CST des efforts entrepris par leurs gouvernements pour soutenir et aider les forces armées à atteindre leurs objectifs souhaités d'expulser la milice terroriste FSR de toutes les régions du pays. En plus de la performance de la résistance populaire dans les États et des efforts de mobilisation des citoyens pour soutenir les forces armées moralement, matériellement et militairement.

Son Excellence a également écouté un exposé sur les relations de coordination horizontale et verticale aux niveaux fédéral, étatique et local du gouvernement, qui visent à parvenir à l'harmonie et à la cohérence entre les différents organismes gouvernementaux.