Soudan: Le ministre de la Justice affirme la poursuite de tous les pays qui ont commis des crimes contre le peuple soudanais

Le ministre de la Justice M. Moawia Osman a affirmé que le ministère et le comité de dépôt et de suivi des poursuites internationales contre la milice rebelle FSR ses dirigeants et les pays qui la soutiennent, se sont engagés à continuer de poursuivre tous ceux qui ont commis des crimes contre le peuple soudanais et contribué à mener une guerre contre le Soudan et ses capacités, indiquant que les poursuites incluront les membres de la milice rebelle et ses partisans, tant des individus que des pays.

Le ministre de la Justice a déclaré dans un discours éclairant prononcé jeudi à la tribune du porte-parole officiel à Port Soudan que la procédure judiciaire contre le Tchad devant la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, l'un des principaux comités de l'Union Africaine, est en cours. Il a expliqué que le Soudan avait déposé une plainte officielle contre la République du Tchad auprès de la commission il y a six mois concernant son soutien aux Forces de soutien rapide dans les crimes qu'elles ont commis.

Il a révélé qu'une équipe juridique spéciale était chargée de suivre l'affaire, soulignant que le Soudan gagnerait le procès, d'autant plus qu'il est basé sur des preuves solides.

Le ministre de la Justice a abordé la plainte déposée par le Soudan contre les Émirats arabes unis devant la Cour internationale de justice, notant que le Soudan avait présenté un dossier cohérent et bien fondé contre les Émirats arabes unis, détaillant toutes les preuves et preuves, s'élevant à plus de 150 documents, confirmant l'implication des Émirats arabes unis dans le soutien à la milice terroriste dans ses crimes contre le peuple soudanais. Il a expliqué qu'une équipe d'experts internationaux avait été consultée.

Il a pris note de la demande du Soudan de mesures provisoires pour contraindre les Émirats arabes unis à cesser de fournir des armes à la milice rebelle, considérant cela comme une question d'urgence jusqu'à ce que l'affaire soit résolue.

Le ministre de la Justice a révélé que d'autres plaintes et poursuites seront déposées devant divers tribunaux internationaux contre les Émirats arabes unis et tout autre pays impliqué dans cette guerre, confirmant que le processus de poursuite se poursuivra.

SUNA rapporte que la Cour Internationale de Justice a annoncé qu'elle rendrait son ordonnance concernant le procès intenté par le Soudan contre les Émirats arabes unis le 5 mai en cours.