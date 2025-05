Soudan: Le ministère des Finances assiste à la signature de contrats de services électroniques avec de nouvelles banques

Le ministère des Finances et de la Planification économique a signé jeudi, en présence de M. Abdallah Ibrahim, sous-secrétaire du ministère, des contrats juridiques avec la Banque du Nil Bank et la Banque Islamique Soudanaise, selon lesquels des services et produits bancaires et le système de collecte et de paiement électronique seront mis à disposition dans les deux banques au profit du ministère des Finances pour lui permettre de déposer et de collecter les recettes, les frais de service et les transactions gouvernementales par voie électronique.

Le directeur général adjoint du Bureau d'audit a signé au nom du ministère des Finances, tandis qu'un représentant de chacun d'eux a signé au nom des banques.

Mme. Fatima Al-Badawi, directrice générale du département du Trésor, a souligné l'importance du système de collecte et de paiement électronique dans la gestion efficace et efficiente des liquidités dans le cadre du système de compte unique du Trésor.

Tandis que Mme Ibtisam Ali, directrice générale du département des recettes, a souligné l'importance de la coordination entre le ministère et les banques pour mettre en oeuvre le système afin de parvenir à la transparence, de contrôler les recettes et de réduire la corruption et le gaspillage des ressources. Elle a salué le sérieux des banques signataires et leur engagement à respecter toutes les exigences de l'accord.

M. Abdul Mohsen Ahmed, directeur général adjoint du Bureau d'audit a souligné l'importance de signer des accords avec les banques pour affirmer l'autorité du ministère des Finances sur les fonds publics et faciliter les services gouvernementaux aux citoyens.

Dr Osama El-Tayeb, directeur général adjoint de la Banque du Nil a évoqué le passage à la numérisation et la disponibilité des services de collecte et de paiement pour les citoyens dans toutes les succursales et points de vente de la banque.

Entre-temps, le directeur marketing de la banque, Mohamed Hamed Adam, a confirmé la volonté et les qualifications de la banque pour mettre en oeuvre immédiatement le service. A. a expliqué. Osama Omar, directeur général de la Banque islamique soudanaise, a déclaré que les services de transactions électroniques du gouvernement de la banque contribuent à faciliter les services aux citoyens.