Soudan: Le président du Conseil de souveraineté approuve les résultats des examens du certificat soudanais pour la promotion reportée pour l'année 2023

Le président du Conseil Souverain de Transition (CST), commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan, a approuvé les résultats des examens du certificat soudanais pour la promotion reportée pour l'année 2023.

Lors de sa rencontre jeudi dans son bureau avec le Dr Ahmed Khalifa Omar, sous-secrétaire du ministère de l'Éducation, en présence du vice-président du Conseil de souveraineté, le commandant Malik Agar, le président du CST a salué les efforts déployés par le ministère de l'Éducation et toutes les institutions de l'État pour organiser les examens du certificat soudanais malgré les défis auxquels le pays est confronté. Il a exprimé sa profonde gratitude à tous les enseignants pour leurs efforts et les grands sacrifices qu'ils ont consentis à toutes les étapes du certificat.

Son Excellence a souligné que les résultats du certificat soudanais pour la promotion reportée pour l'année 2023 sont un message aux alarmistes et aux agents que le processus éducatif avance et que le Soudan sera construit par les mains de ses fils. Il a déclaré : « Nous adressons nos sincères félicitations aux étudiants qui ont réussi et leur souhaitons encore plus d'excellence et de succès. »

De son côté, le sous-secrétaire du ministère de l'Éducation a déclaré dans un communiqué de presse qu'il avait informé le président du CST des détails des résultats du certificat à la suite d'une réunion du Conseil des examens du Soudan, après qu'ils aient été soumis aux normes objectives des examens publics par un certain nombre d'experts, de professeurs d'université et du Conseil des examens du Soudan.

Son Excellence a déclaré : « Nous félicitons les parents des élèves, les élèves exceptionnels et tous les élèves du Certificat soudanais pour ce résultat honorable, qui est une réussite et une bataille dans les batailles de la dignité et de la fierté, et une contribution aux enseignants dans cette bataille que mènent les forces armées, les autres forces régulières et les mobilisés. »

Le sous-secrétaire du ministère a souligné que la milice terroriste rebelle cherchait à détruire l'avenir du Soudan et à perturber le processus éducatif, soulignant que la volonté du peuple soudanais et des dirigeants du pays ont empêché la milice terroriste Al-Dagalo d'atteindre ses objectifs de détruire le Soudan et l'avenir de son peuple.

Dr Ahmed Khalifa a exprimé sa profonde gratitude aux dirigeants de l'État, représentés par le président du Conseil de souveraineté, son adjoint et toutes les institutions de l'État, pour le grand soutien apporté à la poursuite du processus éducatif et à la tenue des examens du certificat soudanais à la lumière des défis actuels, soulignant que le ministère souhaite organiser les examens du certificat soudanais pour la promotion 2024.