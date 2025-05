Congo-Brazzaville: Livre - «Go back to Africa » invite à l'authenticité et à la valorisation de la culture africaine

Le nouvel ouvrage de l'écrivain congolais Christ Hermes Louyoko Nianza, «Go back to Africa », publié en janvier dernier, évoque les responsabilités civilisationnelles, en mettant l'accent sur les Africains et les Noirs du monde, qu'il invite à prioriser les intérêts mutuels de leurs civilisations et de leur race avant ceux d'autres peuples, «sans devenir un fléau pour d'autres sociétés».

Dans l'ouvrage de 200 pages publié aux Éditions Plum'Art-Z, Christ Louyoko insiste sur l'importance de l'idée fondamentale pour l'avenir de l'Afrique et des Africains, particulièrement des peuples subsahariens et propose des réflexions essentielles sur la solidarité interafricaine.

Il souligne l'idee fondamentale que l'humanité est divisée non seulement en différentes races et cultures, mais que ces distinctions sont un reflet d'une structure divine et cosmique qui contrôle le monde. A en croire l'auteur, chaque groupe humain, qu'il soit spirituel, culturel ou racial, porte en lui un rôle unique et sacré dans le maintien de l'équilibre universel en garantissant sa propre survie en tant que groupe, race ou civilisation dont les membres partagent des traits égaux.

Pour lui, la diversité n'est pas accidentelle, mais fait partie intégrante d'un plan supérieur qui nécessite la reconnaissance et la célébration de chaque identité humaine. «La responsabilité ne réside pas seulement dans la préservation de la culture et des traditions, mais dans une mission divine plus large : assurer le bien-être spirituel et matériel de ses membres et contribuer à la beauté et à l'harmonie du monde. Cette notion va au-delà de la simple appartenance communautaire; elle est un appel à la reconnaissance de la nature sacrée de chaque identité raciale ou culturelle», indique l'auteur.

«Go back to Africa» met en garde contre le danger de se détourner de ses origines, de ses héros et de ses ancêtres. Il indique ainsi que ce déracinement, souvent lié à l'influence des cultures dominantes, peut entraîner une perte profonde de l'identité personnelle et collective. «Ce phénomène ne se limite pas à la simple adoption de modèles étrangers, mais implique un rejet de ce qui est authentiquement sien au profit d'une identité imposée.

"Go back to Africa" soutient que la véritable liberté, dignité et prospérité des peuples ne se trouvent pas dans une assimilation passagère ou un mimétisme des sociétés dominantes, mais dans la reconquête de soi à travers le retour aux racines, à l'histoire et aux génie culturel et a l'intelligence civilisationnelle. J'invite tous ceux qui désirent avoir le livre de me contacter notamment sur mes reseaux sociaux, explique Christ Louyouko qui appelle les Africains dispersés à travers le monde à revenir sur leur continent d'origine, l'Afrique.

À travers cet ouvrage, il exprime une vision forte dénommée "Smart-Africanisme", une idéologie qui milite pour une prise de responsabilité individuelle et collective au sein du continent africain et sur les Africains et les Noirs du monde, la fin de la xénophobie intracontinentale et la promotion de la nationalité africaine. «J'écris ce livre pour remettre en question les frontières imposées par le colonialisme et pour encourager les Africains à se définir non pas par les nationalités coloniales, mais par leur appartenance à une nation africaine unifiée», a indiqué Christ Louyouko.

Né à Brazzaville, en République du Congo, Louyoko Nianza est un jeune Africain vivant actuellement aux États-Unis où il poursuit ses études et se spécialise en politique mondiale et diplomatie.