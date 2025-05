Congo-Kinshasa: Est du pays - Les médiateurs appellent à une réponse 'urgente, coordonnée et durable'

A Doha, des représentants de la République démocratique du Congo (RDC), du Rwanda, du Qatar, de la France, des États-Unis et du Togo ont réaffirmé leur engagement commun en faveur de la paix dans l'Est de la RDC, selon une déclaration conjointe dont l'Agence d'information d'Afrique centrale a eu une copie.

Réunis à la suite de la rencontre trilatérale des chefs d'État de la RDC, du Rwanda et du Qatar du 18 mars, les participants ont salué les efforts de dialogue entre Kinshasa et le mouvement rebelle M23, ainsi que les initiatives humanitaires en cours dans la région. La déclaration appelle à une réponse "urgente, coordonnée et durable" face à la crise humanitaire persistante, et souligne la nécessité d'un « cessez-le-feu rapide » ainsi que de la « livraison sécurisée » de l'aide.

Les signataires « réaffirment leur position commune concernant la nécessité pressante pour les parties au conflit de parvenir à une résolution sans délai » et ont également salué les progrès issus du sommet EAC-SADC tenu en février en Tanzanie, ainsi que la récente signature à Washington d'une Déclaration de principes pour soutenir les efforts de paix régionaux.

Le communiqué conjoint réaffirme pour les signataires un « attachement à un dialogue permanent en vue d'un avenir pacifique » dans la région des Grands Lacs. Le président congolais, Félix Tshisekedi, a affirmé que l'accord de principes conclu, d'une part, entre Kinshasa et le M23 sous l'égide du Qatar et, d'autre part, entre Kinshasa et Kigali sous la médiation des États-Unis est « un pas dans la bonne direction ». « Après ce que vous êtes en train de voir, il n'y aura plus d'instabilité en RDC », a-t-il ajouté.

Dans une déclaration de principes signée le 25 avril à Washington, Kinshasa et Kigali s'étaient laissé une semaine pour ébaucher un texte menant vers la fin du conflit, le 2 mai. Le week-end dernier, le président américains, Donal Trump, avait revendiqué un rôle personnel dans cette dynamique, affirmant que « la paix est en vue au Rwanda et au Congo ». IL a également annoncé un investissement de plus de six milliards de dollars dans le corridor de Lobito, destiné à faciliter l'exportation des minerais depuis l'Afrique centrale.