Soudan: Le ministre de la Santé discute du soutien aux services de santé avec une délégation de la région d'Abyei

Le ministre de la Santé, Dr Haitham Mohammed a discuté jeudi dans la salle de quarantaine de Port Soudan des moyens de soutenir et d'améliorer les services de santé dans la région d'Abyei, lors de sa rencontre avec une délégation de l'administration dirigée par son directeur, Dr Saloma Musa.

Le ministre a souligné l'engagement du ministère envers le caractère unique de la région, qui comprend 10 centres de santé et un hôpital rural. Il a souligné l'engagement du ministère à fournir des services préventifs et thérapeutiques, y compris des fournitures pharmaceutiques, malgré les défis auxquels est confronté l'accès à la région au cours de la période récente.

De Haitham a souligné l'importance de lutter contre les épidémies et de répondre aux urgences sanitaires, appelant à la mise à disposition et à l'emploi de personnel médical qualifié, à la nomination d'un coordinateur de santé et à l'allocation d'une ration régulière de médicaments à la région.

Il a également appelé au rétablissement des services d'assurance maladie et au renforcement de la coordination avec les agences des Nations Unies et les organisations compétentes pour fournir le soutien nécessaire.

De son côté, le directeur de l'administration d'Abyei et chef de la délégation, a exprimé sa satisfaction quant à la réunion, expliquant qu'Abyei est considéré comme l'État n° (19) selon ses propres accords. Il a appelé à l'élargissement des interventions du ministère fédéral de la Santé dans les domaines de la santé environnementale, des services d'urgence, du contrôle des épidémies et de la santé maternelle et infantile, soulignant les défis croissants résultant de l'afflux d'un grand nombre de personnes déplacées dans la région après la guerre.

Il a également souligné l'importance de la coordination avec les organisations opérationnelles, saluant les efforts en cours pour fournir des services par le biais de cliniques mobiles et appréciant les résultats de la réunion.