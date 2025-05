Soudan: Le gouverneur par intérim de Kassala reçoit une délégation du Fonds des Nations Unies pour la population

Le gouverneur par intérim de Kassala, M. Omar Osman a reçu une délégation du Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) , dirigée par Mme Shoko Arkami, directrice du département de réponse humanitaire de l'UNFPA, en présence du secrétaire général du gouvernement de l'État de Kassala et du ministre de la Santé par intérim.

La réunion a porté sur les moyens de coopération et de coordination entre le gouvernement de l'État concernant le soutien au Soudan et à son peuple, notamment à la lumière de l'épreuve qu'ils traversent depuis deux ans, ainsi que sur la fourniture continue de soutien aux services humanitaires dans les domaines de la santé et de la protection des femmes et des filles.

La cheffe de la délégation a affirmé le soutien du Fonds au Soudan à travers des campagnes de plaidoyer et la mobilisation de ressources pour faire face à la situation humanitaire par l'intermédiaire des pays donateurs, faisant référence à sa visite au Soudan l'année précédente et à l'ampleur des souffrances des personnes touchées par la guerre.

De son côté, le gouverneur par intérim a salué la visite de la délégation du Fonds et son soutien continu à divers programmes dans l'État, soulignant le besoin urgent, notamment d'attention aux aspects humanitaires, qu'ils soient liés aux arrivées et à la fourniture des moyens qui leur permettent de retourner volontairement dans leurs États et régions ou de se tenir aux côtés de l'État, d'autant plus qu'il a reçu un grand nombre de délégations au cours des deux dernières années en provenance de diverses zones touchées par la guerre.