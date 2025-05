Afrique Centrale: Un nouveau modèle de gestion forestière émerge dans le bassin du Congo

LIBREVILLE — Au coeur du bassin du Congo, la République du Congo protège une forêt tropicale d'importance mondiale qui couvre plus de 60 % du territoire national. Ce haut lieu de la biodiversité et puits de carbone vital sont essentiels à la subsistance de 75 millions de personnes.

Mais ce massive forestier est menacé par la déforestation, l'exploitation forestière illégale, l'agriculture, l'exploitation minière et la dégradation.

Un nouveau modèle de gestion intégrée des forêts est en train d'émerger, sous la houlette d'Olam Agri, certifiée FSC, par l'intermédiaire de sa filiale Congolaise Industrielle des Bois (CIB), en collaboration avec Kamba African Rainforest Experiences et des ONG de conservation la Wildlife Conservation Society (WCS). Ce partenariat démontre que la conservation et la croissance économique peuvent coexister, favorisant ainsi la préservation de la biodiversité et le développement économique local.

Certification de projets FSC en Afrique

Une étape importante pour ce modèle de gestion intégrée des forêts a été franchie en 2022 lorsqu'Olam Agri est devenue la première entreprise en Afrique à réaliser un projet certifié par le Forest Stewardship Council® (FSC®). Un restaurant écologique a été construit à la base de Bomassa de WCS Congo dans le Parc National de Nouabalé-Ndoki.

La certification de projet FSC confirme que tous les matériaux forestiers utilisés pour construire le restaurant proviennent de sources certifiées FSC et gérées de manière responsable. Cela montre que la certification FSC va au-delà du bois pour renforcer l'utilisation responsable des terres, promouvoir la durabilité et encourager les partenariats multisectoriels.

Pour Vincent Istace, Directeur RSE (Responsabilité sociale des entreprises) chez Olam Agri, cette réalisation a été possible grâce à une collaboration fructueuse avec WCS. Ce projet est conforme à la norme de gestion forestière du FSC pour la République du Congo, qui encourage les gestionnaires forestiers certifiés à étendre la protection de la forêt au-delà des zones certifiées par le biais de la coopération et du partenariat.

"Ce projet reflète notre partenariat de longue date avec WCS", déclare-t-il, "nous travaillons ensemble avec WCS depuis plus de 25 ans, et même avant notre certification FSC, nous nous sommes activement engagés avec WCS, un partenaire crucial dans nos efforts de conservation".

Comme le décrit, avec justesse, Stéphane Koudougnon, Directeur Administratif et Financier du Parc National de Nouabalé-Ndoki à Bomassa, « La Grande Paillote » (nom de ce restaurant certifié FSC) est un lieu de rencontre central où l'on partage des repas, où l'on élabore des plans et des stratégies pour la protection de la faune et de la forêt. »

En outre, le bois certifié FSC d'Olam Agri a été utilisé pour construire une partie de l'école primaire gouvernementale de Bomassa, offrant ainsi des installations scolaires modernes à 220 enfants de la région, dont 116 filles et 63 enfants indigènes.

Protéger la biodiversité et les écosystèmes vitaux

Les normes et politiques du FSC prévoient une protection accrue de la biodiversité, exigeant des gestionnaires forestiers certifiés qu'ils sauvegardent les zones à haute valeur de conservation et les services écosystémiques essentiels. Depuis la création du Parc National de Nouabalé-Ndoki en 1993, Olam Agri s'est associée à WCS et au ministère de l'économie forestière pour protéger la faune et la flore.

Olam Agri soutient le projet de gestion des écosystèmes périphériques du Parc National de Nouabalé-Ndoki, qui couvre plus de 1,5 million d'hectares. Ce projet fait appel à des écogardes, à la biosurveillance et à l'engagement des communautés pour protéger la faune du braconnage illégal, sauvegardant ainsi plus de 24 000 gorilles et 6 000 éléphants de forêt.

Une approche axée sur la conservation

La certification FSC oblige les gestionnaires forestiers à protéger les espèces rares, menacées ou en voie de disparition. Olam Agri accorde la priorité à la conservation des disperseurs naturels de graines, essentiels à la régénération des forêts. Son engagement comprend des investissements substantiels dans des programmes de recherche et de protection de ces espèces.

L'approche de la gestion forestière d'Olam Agri, fondée sur les données, minimise l'impact sur l'environnement. Grâce à une analyse approfondie des données, l'entreprise optimise les itinéraires d'exploitation et réduit les perturbations de la forêt. Cette approche a permis de réduire considérablement la longueur des pistes forestières et de faciliter le développement d'une base de données contenant plus d'un million d'espèces d'arbres.

Au lieu d'exploiter la forêt, Olam Agri a désigné 92 000 hectares de la concession de Pikounda comme zone de conservation dans le cadre du programme REDD+ au Congo. Ce projet novateur de conservation du carbone en Afrique centrale témoigne de l'engagement d'Olam Agri en faveur de la gestion de l'environnement.

Consentement libre, informé et préalable (CLIP)

La certification FSC exige un consentement libre, informé et préalable pour les décisions de gestion, protégeant ainsi les droits des peuples autochtones dépendant de la forêt et des communautés locales dans ou à proximité des opérations certifiées FSC.

Olam Agri collabore avec les communautés autochtones pour renforcer la gestion et la gouvernance des forêts. Par exemple, Olam a collaboré avec WCS pour mener une consultation de deux ans sur le CLIP qui a résulté à l'inclusion du Triangle de Djéké dans le Parc National de Nouabalé-Ndoki.

Ce processus, conforme aux normes établies pour le CLIP, a facilité l'inclusion dans le parc d'une forêt de 95 km² abritant des gorilles des plaines de l'Ouest, une espèce en danger critique d'extinction. Le 10 février 2023, le gouvernement congolais a déclaré le Triangle de Djéké, validant son utilisation communautaire durable et adoptant son plan de gestion.

L'écotourisme au service de la conservation et du développement économique

À la recherche d'un partenaire qui s'aligne sur son engagement en matière de durabilité, Kamba African Rainforest Experiences s'est tourné vers Olam Agri - CIB, une entreprise qui possède une vaste expérience dans la gestion des forêts et la production de bois durable.

Nous avons cherché à explorer les possibilités de collaboration - nous nous sommes demandé : "Comment pouvons-nous, en tant qu'écotouristes, et Olam Agri - CIB, en tant que forestiers, travailler ensemble pour promouvoir cet endroit et créer des opportunités au niveau de la communauté et plus largement pour le Congo en tant que destination d'écotourisme ?

Notre collaboration avec CIB nous permet de réfléchir à un nouveau modèle économique, où les forêts sont protégées non seulement par des efforts de conservation, mais aussi en leur donnant de la valeur pour les communautés locales et les écotouristes". Cette exploration les a amenés à se concentrer sur les possibilités d'utiliser du bois certifié durable, un aspect crucial pour la vision à long terme de Kamba.

Ce partenariat a permis de reconstruire 24 éco-lodges dans les concessions de Lango et de Mboko, au sein du Parc National d'Odzala-Kokoua, en utilisant du bois certifié FSC provenant d'Olam Agri-CIB. "Ce bois est de très haute qualité et il est également local", explique Elza Gilman. "Cette collaboration permet non seulement d'améliorer la qualité de nos lodges, mais aussi d'apporter un soutien important à l'économie locale. Il faut beaucoup de monde pour reconstruire un pavillon.

De même, dans le cadre du projet de construction d'un nouveau pavillon, nous créons de nombreux emplois pendant la construction. Nous soutenons l'économie locale en achetant du bois à une entreprise locale établie depuis de nombreuses années.

Kamba emploie 100 personnes dans le Parc National d'Odzala-Kokoua et ses activités touristiques ont un impact sur les moyens de subsistance d'environ 1 600 personnes autour du Parc National d'Odzala-Kokoua.

Kamba croit que l'écotourisme peut être rentable à long terme, mais sa mission principale s'aligne sur la vision d'Olam Agri et du FSC de préserver les forêts du Congo pour toujours. Leurs choix et leurs décisions d'achat reflètent cet engagement en faveur de pratiques durables. "C'est pour cette raison que nous voulons vraiment soutenir Olam Agri - CIB dans la réalisation d'un plus grand nombre de projets certifiés au Congo", conclut Elza Gilman.

Le partenariat CIB-Kamba-WCS est un modèle reproductible de gestion durable des forêts, combinant la sylviculture certifiée FSC, l'écotourisme et la conservation. Cette approche s'aligne sur le cadre de certification intégrée des paysages proposé par le FSC, qui encourage la collaboration locale, la gestion des écosystèmes et l'inclusion. En adoptant des principes de durabilité au niveau du paysage, ce modèle établit une nouvelle norme pour les concessions forestières du monde entier, prouvant que les forêts peuvent être gérées pour le bénéfice de tous - pour toujours.

Le Forest Stewardship Council® (FSC®) est une organisation à but non lucratif régie par des perspectives environnementales, sociales et économiques égales. Il couvre plus de 150 millions d'hectares de forêts certifiées et constitue la référence mondiale en matière de sylviculture durable. Les ONG, les consommateurs et les entreprises font confiance au FSC pour protéger et améliorer la santé et la résilience des forêts, pour tous et pour toujours. Source : Forest Stewardship Council.