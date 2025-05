Soudan: Ministre du Développement Urbain - La guerre a été calculée pour cibler les infrastructures

Le ministre du Développement urbain, des Routes et des Ponts M. Salah Hamid a confirmé que la guerre qui a éclaté dans le pays était une guerre « calculée » qui visait systématiquement la destruction des infrastructures.

Le ministre a expliqué, dans une déclaration à SUNA jeudi que le ministère a commencé à mettre en oeuvre des plans pour réhabiliter et entretenir les routes et les ponts nationaux, notant que « le ministère a une mission historique à travers laquelle nous travaillons pour réaliser une expérience de reconstruction réussie, et nous cherchons à ce que le Soudan devienne un modèle de réussite dans ce domaine dans le cadre des efforts de redressement et de reconstruction. »

M. Hamid a indiqué qu'un comité spécialisé, composé de membres du ministère et d'autres personnes, avait été formé pour évaluer les dégâts. Le comité a effectué des visites sur le terrain dans huit installations du ministère, où les rapports ont révélé des dégâts importants.

Le comité a recommandé la formation d'un comité technique pour inspecter les bâtiments et établir des précautions techniques, en préparation du lancement de nouvelles activités et de dialogues avec diverses parties prenantes, dans le but de parvenir à une planification urbaine conforme aux normes internationales et d'établir une meilleure qualité de vie.

Le ministre a souligné la nécessité de sécuriser et de protéger les institutions contre le vol, compte tenu des pertes financières importantes qu'il cause à l'État, soulignant l'importance d'assumer la responsabilité à cet égard.

En ce qui concerne les projets prioritaires, M. Hamid a déclaré que le ministère a élaboré un plan pour résoudre les problèmes urgents, notamment une étude et une évaluation de certains ponts endommagés, notamment les ponts Halfaya et Shambat, qui sont considérés comme prioritaires dans l'effort de reconstruction.

Il a appelé à la nécessité de fournir des équipements techniques spécialisés pour évaluer l'étendue des dégâts et mettre en place les précautions nécessaires avant le début de la mise en oeuvre.