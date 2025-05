Ethiopie: Le Conseil des ministers a approuvé les accords et transmis les proclamations à la Chambre des représentants du people.

Addis-Abeba — Le Conseil des ministres a délibéré sur diverses questions et adopté des décisions lors de sa 44e session ordinaire aujourd'hui.

Le Conseil a d'abord examiné deux accords financiers signés avec le gouvernement italien et l'Association internationale de développement.

Les 11 500 000 euros reçus du gouvernement italien serviront de soutien budgétaire à la mise en oeuvre du développement environnemental et de l'économie verte. Ce financement sera versé sur 30 ans, avec un différé d'amortissement de 16 ans.

Les 38 100 000 DTS reçus de l'Association internationale de développement serviront à la mise en oeuvre du Programme de transformation du secteur de l'éducation pour l'autonomisation de l'enseignement et de l'apprentissage.

Avec des frais de service de 0,75 %, ce financement sera versé sur 38 ans, dont un différé d'amortissement de 6 ans.

Le Conseil a décidé à l'unanimité de transmettre les deux projets de proclamation à la Chambre des représentants du peuple, affirmant que les prêts sont sans intérêt et conformes à la politique de gestion des prêts du pays.

Le Conseil a ensuite examiné un projet de proclamation portant ratification de la création de l'Africa Finance Corporation.

Cette société a pour mission de fournir une assistance financière et technique aux promoteurs privés et aux entités gouvernementales qui se concentrent sur la construction d'infrastructures, l'exploitation des ressources naturelles et le développement industriel.

Conscient de l'importance cruciale de l'adhésion à la société pour réduire la pauvreté en accélérant une croissance économique durable, le Conseil a décidé à l'unanimité de transmettre le projet de proclamation à la Chambre des représentants du peuple.

Il a également examiné le projet de règlement relatif à la réduction des droits de douane sur les marchandises dans le cadre de l'Accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), cet accord étant essentiel pour développer les échanges commerciaux entre les pays membres, renforcer les liens commerciaux, dynamiser la chaîne de valeur et réaliser la transformation économique.

Le Conseil a également discuté de la nécessité de déterminer les droits de douane sur les marchandises importées des pays membres afin de faciliter les transactions de marchandises sans être entravées par les droits de douane.

À l'issue des débats, le conseil a décidé à l'unanimité que le règlement entrerait en vigueur dans un délai d'un mois à compter de sa publication au Journal officiel fédéral.

Le conseil a ensuite examiné deux projets de règlement visant à déterminer les tarifs des services fournis par le ministère des Transports et de la Logistique et l'Autorité des organisations de la société civile de la République fédérale démocratique d'Éthiopie.

Après de longues discussions sur ces projets de règlement, le conseil a décidé à l'unanimité qu'ils entreraient en vigueur à compter de leur publication au Journal officiel.

L'autre point à l'ordre du jour du conseil portait sur un projet de proclamation visant à réglementer la propriété immobilière des étrangers.

La mise en place d'un cadre juridique régissant la propriété immobilière des étrangers, sans compromettre les droits des citoyens à acquérir et à utiliser des terres, est essentielle pour encourager l'afflux de capitaux étrangers dans le pays, stimuler le développement et l'accessibilité du logement, maintenir l'équilibre entre l'offre et la demande de logements et créer des emplois pour les citoyens.

Après de longues discussions sur le projet de proclamation, le conseil a décidé à l'unanimité de le soumettre à la Chambre des représentants du peuple.

Enfin, le conseil a délibéré sur un projet de proclamation déposé pour ratifier l'accord de transport aérien signé avec le gouvernement autrichien.

L'approbation de cet accord, conjuguée au renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, créerait de nouvelles opportunités de marché pour Ethiopian Airlines. Il contribuerait également à encourager le commerce et les investissements du pays, à soutenir les exportations, à développer le tourisme et à créer des emplois.

Il revêt également une importance capitale pour les recettes en devises.

Après avoir examiné le projet de proclamation, le conseil l'a transmis à l'unanimité à la Chambre des représentants du peuple.