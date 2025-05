Ile Maurice: Saisie de 8,2 tonnes de poisson Pangasius importé illégalement

Le 10 avril, une importante cargaison de poisson Pangasius, également connu sous le nom de poisson Basa, en provenance du Vietnam, a été saisie à Crève-Coeur par les autorités. Ce lot, pesant 8 226 kilogrammes, appartenait à la société importatrice Ocean Treasure Ltd et a été intercepté en l'absence de permis d'importation et de certificat sanitaire.

L'opération de saisie a été menée par les éléments de la Fisheries Protection de l'Import-Export Unit du Seafood Hub, relevant du ministère de l'Agro-industrie, de la sécurité alimentaire, de la pêche et de la marine. Ce poisson est classé comme espèce interdite à l'importation à Maurice en raison de ses niveaux élevés de mercure et de coliformes fécaux qu'il contient et qui sont imputables aux méthodes d'élevage utilisées.

La cargaison allait être transformée localement en boulettes de poisson destinées au marché mauricien. Toutefois, l'absence des documents réglementaires et les risques sanitaires liés à la consommation de cette espèce ont conduit à une action rapide des autorités concernées pour éviter toute mise en circulation.

Une enquête est en cours pour établir les responsabilités et déterminer si d'autres cargaisons similaires ont pu pénétrer le marché local.