Ile Maurice: Ryad Subratty - «Unir tous les secteurs de la société pour un impact durable»

interview

Spécialiste en approvisionnement éthique et en chaîne d'approvisionnement durable, Ryad Subratty a travaillé sur des projets majeurs de développement d'hôtels à Maurice. Depuis 20 ans, il est engagé dans plusieurs ONG à travers l'Afrique.

🔵À quelques jours des élections comment se passe la campagne ?

Nous avons 81 candidats dans toutes les villes et tous les arrondissements. La compagne a débuté bien avant le nomination day et nous avons des groupes WhatApp où tout le travail est coordonné pour convaincre la population de nous faire confiance. Comparé aux élections générales, j'ai trouvé les gens plus «welcoming».

🔵Parlez-nous de votre programme pour les villes.

Chaque ville, je dirai même chaque ward, a ses spécificités. Par exemple, à Beau-Bassin, le ward 4 a des besoins autres que le ward 5. Quand nous voyons les villes, les revenus viennent essentiellement de deux sources, l'allocation du gouvernement par tête d'habitant à la municipalité et les permis municipaux, dont les détenteurs paient une somme annuelle à la mairie. Mais la responsabilité d'une municipalité ce n'est pas seulement le ramassage des déchets et le bon fonctionnement des lampadaires; cela doit aller au-delà, être un «driving body». Par exemple, comment faire pour que les entrepreneurs veuillent venir investir, ouvrir leur magasin ou boutique dans cette ville ? Cette perspective doit pouvoir les attirer.

🔵Justement, comment comptez-vous attirer ces entrepreneurs ?

J'ai travaillé avec le groupe ENL pour la construction du Bagatelle Mall. Le concept assurait à chaque locataire que le mall allait attirer 50 000 personnes par mois. Le management devait s'assurer que ce nombre de visiteurs soit atteint mensuellement. Cet exemple doit s'appliquer à la municipalité, ainsi quand un entrepreneur vient payer son permis municipal, on doit s'assurer que son business est viable. Pour cela, il faudrait une database des entreprises de la ville et rester en contact avec eux via WhatApp pour leur montrer qu'on est présent.

Nous devons mettre aussi en avant nos artistes, qui ne doivent pas compter que sur les hôtels. La méthode pour attirer les gens dans les malls peut être mise en place dans les villes. C'est à ce prix qu'on pourra faire revivre Beau-Bassin-Rose-Hill. Ce sont les activités qu'on organisera qui attireront les entrepreneurs. Je me souviens qu'enfant, les femmes entrepreneures vendaient leurs produits dans la salle des fêtes ; au jardin Balfour, il y avait la fête des fruits, mais tout cela a disparu.

🔵Quel est le plus grand défi pour Beau-Bassin-RoseHill et comment comptez-vous y remédier ?

Le gros problème, c'est celui de la sécurité, car la drogue fait trop de ravages. Je constate que la queue pour la distribution de la méthadone s'allonge et pour beaucoup ce n'est que leur première dose du matin car certains auraient besoin de trois doses par jour. Pour s'en sortir, il faut d'abord accompagner les familles, qu'elles se sentent en sécurité et pas délaissées. Il faudra donc travailler avec les ONG qui connaissent les familles ; la police pour qu'ils fassent de ces familles leur priorité et «non pa revini tanto pou pran depozision» ; et les entreprises. Mais toutes ces actions doivent être «driven» par la municipalité.

🔵Pour mettre tout cela en place, faut-il encore que vous ayez un certain nombre d'élus à la municipalité...

Sur les 24, il nous en faut 13. Et nous faisons des efforts pour que cela soit le cas. Si on obtient moins de 13 voix, on sera dans l'opposition, mais je peux vous assurer qu'on sera une opposition constructive et que nous mettrons en avant nos idées. Les relations entre conseillers et leur approche vont jouer un rôle important.

🔵Le maire de BB-RH nous a récemment dit qu'il n'existe pas de déficit à la municipalité, mais une projection de déficit de Rs 13 millions. Pensez-vous pouvoir le gérer si vous êtes élu ?

Ce n'est pas choquant quand on regarde l'état financier du pays, avec la dette publique au-delà de Rs 550 milliards et des promesses électorales non tenues, notamment sur la baisse de l'essence. Les Rs 13 millions de déficit projeté ne me font pas peur. On va gérer à commencer par le non-renouvellement de la voiture mairale. We are not coming for this.