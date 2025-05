Ile Maurice: Nando Bodha - « Donner aux travailleurs les moyens concrets de progresser »

Dans son message à l'occasion de la Fête du Travail, le leader du Rassemblement Mauricien, Nando Bodha, souligne que le travail est la «force du progrès. C'est lui qui fait avancer un pays, c'est lui qui améliore la vie de tout un peuple.»

Plus loin dans son message, l'ex ministre des Affaires étrangères et ancien secrétaire général du MSM, écrit qu'il faut redonner aux travailleurs «la dignité qui lui revient, la juste rémunération qu'il mérite. Il faut offrir à chaque travailleur la sécurité de l'emploi, éliminer les risques de précarité, et lui donner les moyens concrets de progresser.»

Selon Nando Bodha, aucun pays ne peut avancer sans le travail. «Sans cette force vivante, il n'y a ni transformation, ni innovation.» Il reconnait cependant qu'aujourd'hui il faut «aller au-delà de la lutte syndicale, au-delà de la politique : il faut agir pour l'île Maurice de demain.

Agir avec lucidité, avec courage, avec vision. Et surtout, agir ensemble.» La formation, ouvrir des opportunités, et l'innovation font également partie de la lutte d'aujourd'hui selon Nando Bodha, qui n'oublie pas de préciser qu'il faut aussi «garantir le pouvoir d'achat, et aux jeunes, le désir de rester, de croire, et d'inventer l'avenir ici.»