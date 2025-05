Gabon: Maixent Georges Ntoutoume Ndong - « Mettre un terme au clientélisme... »

Les nominations basées sur la géopolitique ont-elles réellement contribué au développement des localités dont sont originaires les ministres et les autres hautes personnalités qui en ont bénéficié ? Je ne peux pas soutenir cette thèse. D'autant plus que l'intérieur du pays présente un visage pas du tout reluisant.

En effet, plusieurs personnalités politiques sont sorties de l'ombre juste par leur appartenance à une localité donnée. Certains sont restés au gouvernement durant des décennies malgré leur incompétence parce qu'ils représentaient une province, un village. Pourtant, plusieurs localités dont Mayumba, sont restées dans la précarité. Cette pratique est marginale. Et ce grand peuple autochtone, nos frères les Pygmées, ne méritent-ils pas aussi de revendiquer des postes au sein du prochain gouvernement ?

Proposer des noms de fils et filles d'une région pour leur nomination au gouvernement devrait être proscrit. Ce type de lobbying a profondément plombé notre pays. Si chacun, au détriment des compétences, des qualifications et de l'efficacité se lève pour revendiquer un ministre originaire de son village, on n'aura pas construit le Gabon rêvé par nos ancêtres mais plutôt un Gabon dominé par le clanisme et le clientélisme.

On l'a vu par le passé, les nominations des ministres, basées sur les origines de leur village, ont plutôt fabriqué des roitelets qui enrichissaient leurs familles et leurs proches et mystifiaient par leur opulence, les pauvres populations de leur région d'origine. Il est temps que cela cesse !Notre pays a plutôt besoin de travailleurs, des gens compétents, peu importe leur localité d'origine, pour constituer une équipe dynamique en faveur de son développement et du bien-être des populations.