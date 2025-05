Sénégal: Le gouvernement adopte les projets de décret fixant les attributions de trois organismes de politique économique

Dakar — Le gouvernement annonce avoir adopté les projets de décret fixant les attributions et les règles de fonctionnement de trois organismes majeurs de la politique économique du pays, dont celui chargé du suivi, du pilotage et de l'évaluation du plan de développement national.

Le projet de décret fixant les attributions du ministre Ahmadou Al Aminou Lo, chargé du Suivi, du Pilotage et de l'Évaluation de l'Agenda national de transformation "Sénégal 2050" a été adopté lors du Conseil des ministres de ce mercredi.

La nomination de M. Lo à ce poste a été annoncée à la suite de la réunion hebdomadaire du gouvernement.

Dès lors, il quitte ses fonctions de ministre, secrétaire général du gouvernement pour rejoindre la présidence de la République, selon le ministre, porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Sarré.

Ahmadou Al Aminou Lo est remplacé par l'avocat et inspecteur général d'État Boubacar Camara, un ancien directeur général des douanes et candidat à la dernière élection présidentielle.

Le gouvernement a adopté aussi un projet de décret modifiant celui qui fixait les règles d'organisation et de fonctionnement du Bureau opérationnel de coordination et de suivi des projets et programmes.

Le projet de décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Fonds pour la préparation et le suivi des projets, programmes et réformes de l'Agenda national de transformation "Sénégal 2050" a également été adopté lors du même Conseil des ministres.