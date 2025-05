Sénégal: Batik - Un spécialiste insiste sur la formation des jeunes

Dakar — Le formateur et spécialiste en Batik, Joe Mansour Sy dit "Zo Mansour", a insisté, mercredi, sur la formation des jeunes pour assurer la relève dans ce secteur et lui donner plus de valeur.

"Le Batik était un métier africain qui, à une certaine période, avait disparu en Afrique. Notre combat aujourd'hui est d'essayer de former au maximum des jeunes pour pouvoir donner encore plus de valeur à ce métier", a-t-il déclaré.

Zo Mansour s'adressait à des journalistes, lors d'un vernissage organisé à l'occasion de la 2ème édition de "l'Expo Batik". Axée sur le thème, "identité et création", cette deuxième édition se déroule au centre culturel Blaise Senghor, du 28 avril au 8 mai.

Tout en soulignant l'importance de la formation, il a déploré le manque de formateur dans ce domaine en Afrique.

"On est en train de relever ce métier, mais on ne peut pas le faire sans pour autant former les jeunes, car l'avenir de l'Afrique est entre leurs mains", fait-il valoir.

Selon lui, la "valorisation de l'identité culturelle africaine" ne peut se faire sans l'apport de la "formation".

"(...) c'est la raison pour laquelle on a fait une formation de 15 jours avec des personnes vivant avec handicap. Et nous avons eu aussi à former des jeunes filles dans des centres de formation sur ce métier", a fait savoir l'artiste.

Zo Mansour a souligné que cette exposition est "le résultat d'une série d'ateliers et de formations organisée au cours de l'année".