Sénégal: Kaffrine - La DSME veut augmenter le taux de prévalence contraceptive de 25% à 46%

Kaffrine — La Direction de la santé de la mère et de l'enfant (DSME) travaille à augmenter le taux de prévalence contraceptive de 25% à 46%, a indiqué, mercredi, Denise Ndour, une de ses responsables.

"L'objectif est d'augmenter le taux de prévalence contraceptive de 25% à 46 % chez les femmes en union et de réduire les besoins non satisfait de 19% à 10 %. Cette ambition nécessite la mobilisation de tous les acteurs et à tous les niveaux", a-t-elle notamment dit.

Mme Ndour intervenait lors d'un atelier sur les barrières à la planification familiale à l'initiative de la DSME en partenariat avec l'organisation non gouvernemental (ONG) Action pour le développement, le marketing et les services sociaux (ADEMAS).

La finalité de cette rencontre est de valider les plans d'action sur la planification familiale des districts et de la Direction régionale de la santé (DRS) afin de booster les indicateurs et réduire les décès évitables des mères et des enfants. Il s'agira également de faire un plaidoyer pour un engagement de toutes les parties prenantes pour la promotion de l'espacement des naissances.

Selon elle, entre 2017 et 2023, la mortalité maternelle est passée de 236 à 153 pour 100 000 naissances vivantes.

"Les différents acteurs se sont tous engagés à davantage sensibiliser les familles pour l'atteinte des objectifs, avec les efforts consentis et qui ont permis au pays d'enregistrer, entre 2010 et 2023, une baisse de la mortalité néonatale de 29 à 23% naissances vivantes et de la mortalité infanto juvénile de 72 à 40 % naissances vivantes", a assuré Denise Ndour.