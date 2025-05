Ethiopie: L'Expo Tamrit 2025 au pays, prête à renforcer la compétitivité grâce aux technologies.

<strong>Addis-Abeba, le — Le ministre de l'Industrie, Melaku Alebel, a annoncé que l'Expo Tamrit 2025 en Éthiopie présenterait des technologies innovantes visant à renforcer la compétitivité nationale et à promouvoir les produits fabriqués localement.

Lors d'une conférence de presse tenue mercredi, le ministre Melaku a indiqué que la troisième édition de l'Expo devrait ouvrir ses portes le samedi 3 mai 2025 au Nouveau Centre international de congrès d'Addis-Abeba.

L'événement de cinq jours mettra en lumière les dernières avancées technologiques industrielles et servira de plateforme pour renforcer le secteur manufacturier éthiopien, sous le thème du « Made in Ethiopia ».

Le ministre a également salué les industries locales pour avoir surmonté des défis majeurs, augmenté leurs capacités de production et contribué à l'acceptation croissante des produits fabriqués localement.

L'Expo devrait attirer plus de 120 000 visiteurs locaux et internationaux et réunir 288 industries participantes, a-t-il déclaré, précisant que les transactions commerciales devraient dépasser les quatre milliards de birrs.

Selon le ministre, les principaux objectifs seront le développement des liens avec les marchés, l'amélioration de la qualité, l'innovation et le transfert de technologie.

Il a également mis l'accent sur les activités de soutien telles que les expositions régionales, les bazars et la course sur route Ethiopian Product 10K, qui ont joué un rôle crucial dans la sensibilisation du public et la stimulation de la demande pour les produits éthiopiens.

Le ministre a également appelé tous les Éthiopiens à participer activement à l'Expo et à soutenir la croissance continue des industries locales.