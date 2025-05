<strong>Addis-Abeba, le — Le Centre de services unique Mesob, récemment inauguré en Éthiopie, est un centre de services de pointe et à la pointe de la technologie, confirmant que le pays est en mesure d'exercer une souveraineté totale sur vos données, a déclaré l'ambassadeur indien en Éthiopie.

Les ambassadeurs d'Inde et de Russie ont salué le rôle important du Centre de services unique Mesob dans l'amélioration de l'efficacité et de l'accessibilité des services.

Les ambassadeurs de divers pays basés à Addis-Abeba, ainsi que le président Taye Atske Selassie, ont visité le Centre de services unique récemment inauguré mercredi.

Lancé officiellement par le Premier ministre Abiy Ahmed, le centre a regroupé 12 institutions et plus de 40 services sous un même toit, permettant aux citoyens d'accéder plus rapidement et plus facilement aux services gouvernementaux essentiels.

Lors de sa visite, l'ambassadeur de l'Inde en Éthiopie, Anil Kumar Rai, a qualifié le centre d'« innovant » et a salué la planification et les recherches menées par le gouvernement éthiopien pour créer un pôle de services axé sur la technologie et le citoyen.

L'ambassadeur a souligné l'importance de la souveraineté des données, saluant la technologie développée localement qui garantit que toutes les informations ou données sont conservées dans les bases de données éthiopiennes, garantissant ainsi la souveraineté de ces données.

La fourniture de services sera également extrêmement rapide, ce qui les rendra accessibles, rapides et abordables, a déclaré l'ambassadeur, ajoutant que si les Éthiopiens souhaitent étendre leur activité à d'autres régions du pays grâce à cette expérience, ils pourront le faire beaucoup plus facilement.

Pour sa part, l'ambassadeur de Russie en Éthiopie, Evgeny Terkin, a exprimé son admiration, établissant des parallèles avec des établissements similaires dans son pays.

Il s'agit d'une initiative et d'un établissement remarquables. Ils valorisent les services qui permettent de gagner du temps dans le monde actuel, qui évolue rapidement, a-t-il ajouté.

Cette visite a mis en évidence la reconnaissance croissante des efforts déployés par l'Éthiopie pour moderniser les services publics grâce à l'innovation et à la coordination interinstitutionnelle.