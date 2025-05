Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 02 mai 2025

revue de presse

Signature de l'accord de siège permanent de l'Organisation Africaine des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques « AFROSAI » au Royaume du Maroc

Le mercredi 30 avril 2025, un accord de siège a été conclu, en vertu duquel le Royaume du Maroc abritera le siège de l’Organisation africaine des Institutions supérieures de contrôle des finances publiques (AFROSAI). Cet accord a été signé entre M. Nasser Bourita, Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étrange, et Mme. Zineb EL ADAOUI, Secrétaire Générale de l’AFROSAI, Premier président de la Cour des comptes, définissant le cadre opérationnel de l’organisation dans le Royaume, ses engagements, ainsi que les privilèges accordés à son siège principal.

La signature de cet accord fait suite à l’élection de la Cour des comptes du Royaume du Maroc en tant que secrétaire général et institution hôte du siège permanent de l’AFROSAI, lors de l’Assemblée générale de l’organisation, tenue à Tripoli, en Libye, du 4 au 6 décembre 2024. (Source allAfrica)

Mali : le jihadiste Ibrahim 10 visé par des sanctions financières

Près de dix ans après les attentats de Bamako, le Mali inscrit le jihadiste mauritanien Fawaz Ould Ahmed, alias « Ibrahim 10 », sur sa liste nationale de sanctions financières. Condamné à mort en 2020 pour terrorisme, l’homme est désormais visé par un gel de ses avoirs, dans le cadre du renforcement de la lutte contre le financement du terrorisme.

Le gouvernement malien a inscrit, par arrêté ministériel en date du 30 avril 2025, le ressortissant mauritanien Fawaz Ould Ahmed, connu sous le nom de guerre « Ibrahim 10 », sur la liste nationale des sanctions financières ciblées. Cette décision, rendue publique au Journal officiel de la République du Mali, intervient près d’une décennie après les attaques sanglantes qui ont endeuillé Bamako en 2015. (Source apanews)

Centrafrique : deux groupes armés rejoignent l'accord de paix

En République centrafricaine, deux groupes armés ont rejoint l'Accord politique pour la paix et la réconciliation de 2019.

La décision a été saluée par la mission des Nations Unies dans le pays, MINUSCA, pour qui la réintégration à l'accord de paix des groupes « Retour, récupération et réhabilitation » (3R) et « Unité pour la paix en Centrafrique » (UPC), constitue la seule voie viable pour parvenir à une paix durable. (Source Africanews)

Est de la RDC: Kabila, Katumbi, Fayulu et Sesanga plaident pour un dialogue national

En République démocratique du Congo, face aux poursuites judiciaires visant l’ancien président Joseph Kabila, l’opposition tente de resserrer les rangs. Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Martin Fayulu et Delly Sesanga ont signé une déclaration commune, une première entre certains d’entre eux, notamment Kabila et Fayulu. Dans ce texte, ils appellent à une solution congolaise à la crise sécuritaire dans l’est du pays et dénoncent l’exclusion des Congolais dans les négociations en cours.

Pour les quatre signataires, un dialogue national est indispensable. Il doit permettre, selon eux, d’identifier les causes profondes de la crise et de proposer des solutions durables. (Source RFI)

Sénégal : le troublant journal d’un militaire français, témoin du massacre de Thiaroye en 1944, tiré de l’oubli

Le manuscrit, versé aux archives du ministère des armées le 4 mars, relate l’un des premiers crimes coloniaux après la seconde guerre mondiale, à travers le regard d’un officier. Celui-ci conforte la version officielle des autorités françaises, mais les historiens n’en ont pas la même interprétation.

« 8 h 30. Les moutons sont rassemblés, les autres essaient de résister. Une salve en l’air. » Ainsi débute, sous la plume de Jean Henry, sous-lieutenant français, le massacre de dizaines de tirailleurs africains à Thiaroye (Sénégal), le 1er décembre 1944. Son journal de bord a surgi du fond d’une malle sept ans après sa mort en 2007, et a été versé au Service historique de la défense (SHD), le 4 mars. (Source Lemonde Afrique)

Tunisie : Habib Ammar candidat à la présidence de l’OMT

En Tunisie, l’ancien ministre du Tourisme, Habib Ammar, a été officiellement désigné le 28 avril 2025, candidat du pays au poste de Secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT).

Cette candidature, soutenue par le président Kais Saied, vise à renforcer l’influence internationale de la Tunisie dans un secteur clé de son économie. Habib Ammar a présenté un programme axé sur la durabilité, la transformation numérique et la gouvernance inclusive, dans un contexte où l’OMT célébrera ses 80 ans en 2025. (Source Africa 24)

Gabon : Bilie-By-Nze assume son statut d’opposant

C’était sa deuxième sortie médiatique depuis la publication des résultats provisoires par le ministère de l’Intérieur, et qui ont définitivement été confirmés par la Cour constitutionnelle. En effet, ce 29 avril 2025, Alain-Claude Bilie-By-Nze présentait devant la presse son positionnement politique pour les sept prochaines années, battant en brèche toutes les rumeurs d’un supposé deal entre lui et le président élu Brice Clotaire Oligui Nguema.

« Ces derniers temps, j’entends des analyses sur des supposées discussions entre le pouvoir et moi, il n’en est rien », a assuré Alain-Claude Bilie-Nze, indiquant n’être en discussion avec personne et qu’aucun poste ne lui a été proposé. Un positionnement que le candidat malheureux à la dernière présidentielle juge conforme à sa conception de la démocratie et de l’Etat de droit, fustigeant ainsi toute idée de marchandage politique, au détriment de la confiance des électeurs. (Source GabonMediaTime)

Niger/Lutte contre le terrorisme : Les stations-service ont 30 jours pour installer des caméras de surveillance

Dans une décision ferme en date du 28 avril 2025, le gouverneur de Niamey, le Général Abdou Assoumane Harouna, a donné aux stations-service un ultimatum de 30 jours pour installer des caméras de surveillance, sous peine de fermeture. L’information émane de nos confrères d’ActuNiger.

Cette mesure vise à enrayer le trafic de carburant vers les groupes terroristes. Selon les autorités nigériennes, 60% de l’approvisionnement des terroristes proviendraient des stations de la capitale. (Source Actu niger)

Burundi : World Vision lance la campagne « Assez – Enough »

Lutter contre la faim et la malnutrition chez les enfants : tel est le cri du cœur lancé ce mardi 29 Avril en commune Itaba à Gitega depuis le stade de la commune. L’alimentation suffisante et de qualité doit être vulgarisée dans les ménages.

Enough, Assez en français a été le maître mot dans tous les discours officiels ce mardi 29 Avril dans la commune Itaba en province de Gitega. La cérémonie, haute en couleurs et en engagement, a réuni un large éventail de participants : les administratifs locaux, les représentants du secteur de l’éducation, le gouverneur de Gitega, le Word Vision Burundi, un représentant du Programme Alimentaire Mondial (PAM), les parents mais aussi les enfants de l’ECOFO Mujejuru, venus chanter l’espoir d’un avenir mieux nourri. Sur les gradins du stade de football, les discours ont alterné avec des chants, danses et sketches exécutés par les enfants. (Source Iwacu)

L’avenir des PME africaines en jeu les 8 et 9 mai à Cotonou

Les 8 et 9 mai prochains, le Sofitel Marina de Cotonou accueillera la 10e édition du Africa SME Champions Forum, un événement dédié au développement du secteur privé africain. Les organisateurs et partenaires ont dressé les grandes lignes de ce Forum, lors d’une conférence de presse tenue le 30 avril 2025.

Paul Koffi Koffi, de la Commission de l’UEMOA, a évoqué une stratégie régionale déjà validée par les ministres sectoriels. « Le plus important, c’est d’accompagner les PME et de renforcer le capital humain ».

Régis Facia, vice-président du Patronat béninois, a rappelé que le choix du Bénin pour cette édition vient d’une initiative du ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané, convaincu que les PME doivent être au cœur des politiques économiques. À l’en croire, le Bénin se veut catalyseur d’une nouvelle dynamique. (Source 24haubenin)