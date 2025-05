Congo-Kinshasa: Est de la RDC - Kabila, Katumbi, Fayulu et Sesanga plaident pour un dialogue national

En République démocratique du Congo, face aux poursuites judiciaires visant l'ancien président Joseph Kabila, l'opposition tente de resserrer les rangs. Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Martin Fayulu et Delly Sesanga ont signé une déclaration commune, une première entre certains d'entre eux, notamment Kabila et Fayulu. Dans ce texte, ils appellent à une solution congolaise à la crise sécuritaire dans l'est du pays et dénoncent l'exclusion des Congolais dans les négociations en cours.

Pour les quatre signataires, un dialogue national est indispensable.

Il doit permettre, selon eux, d'identifier les causes profondes de la crise et de proposer des solutions durables.

Ainsi, ils réaffirment leur soutien à l'initiative conjointe de la Cenco et de l'Église du Christ au Congo, qu'ils présentent comme la seule démarche congolaise, ouverte à toutes les parties.

Ils appellent aussi les autres acteurs - notamment l'Union africaine, les facilitateurs de Doha et de Washington - à soutenir cette initiative congolaise et à coordonner leurs efforts dans l'intérêt de la stabilité du pays et de la région des Grands Lacs.

S'ils saluent les déclarations conjointes signées récemment entre la RDC et l'AFC-M23 et Kinshasa et Kigali, ils estiment que ces textes ne suffisent pas.

Ils ne traiteraient, selon eux, que des dimensions extérieures et militaires, souvent au détriment de la RDC.

Ils insistent : les causes internes doivent être prises en compte.

Ils citent la violation de la Constitution, la gabegie financière, la mauvaise gouvernance, les atteintes aux libertés fondamentales. À cela s'ajoutent, selon eux, des causes externes comme la violation des frontières ou l'exploitation illégale des minerais.

Et ils concluent en exigeant la publication des accords économiques sous-régionaux.

Objectif : garantir la transparence et informer le peuple, disent-ils.