Ethiopie: Addis-Abeba a connu des transformations remarquables - Ambassadeur du Danemark.

Addis-Abeba — Grâce à une transformation remarquable menée à Addis-Abeba ces dernières années, la ville connaît une croissance rapide, a exprimé l'ambassadeur du Danemark en Éthiopie, Sune Krogstrup.

L'ambassadeur Krogstrup a souligné son développement rapide et son potentiel d'expansion.

S'adressant à l'ENA, l'ambassadeur du Danemark en Éthiopie, Sune Krogstrup, a déclaré avoir personnellement observé les transformations splendides en cours à Addis-Abeba, affirmant que la ville connaît bel et bien de nouveaux développements et changements.

À son retour à Addis-Abeba en 2024, l'ambassadeur Krogstrup a souligné que la ville avait connu d'importantes transformations.

Il a également reconnu que l'Éthiopie est la plus grande économie et l'un des pays les plus peuplés du continent, et qu'elle connaît actuellement d'importantes transformations.

Les activités de développement entreprises à Addis-Abeba ont nécessité des ressources financières importantes, des efforts accrus, ainsi qu'un vaste savoir-faire et une expertise considérable, a-t-il indiqué.

« La première chose que j'ai constatée à mon retour en Éthiopie en août 2024, après trois ans, a été la multitude de changements qui ont eu lieu à Addis-Abeba.

On constate clairement que cette ville connaît une croissance rapide et qu'elle doit répondre aux besoins de ses habitants et leur offrir des opportunités, notamment aux nombreuses personnes qui viennent à Addis-Abeba en quête de meilleures perspectives.»

L'ambassadeur a souligné l'importance des investissements dans les infrastructures pour le développement durable et inclusif de la ville et du pays dans son ensemble.

« À Addis-Abeba, comme dans de nombreuses autres grandes villes du pays, mais aussi d'autres pays, la tâche est immense : investir dans les infrastructures et créer des opportunités économiques durables et inclusives », a précisé l'ambassadeur.

Ces investissements stratégiques sont considérés comme essentiels pour favoriser la croissance économique, renforcer l'équité sociale et améliorer la qualité de vie des habitants, garantissant ainsi un meilleur avenir à toute la région, a-t-il ajouté.