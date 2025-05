Sénégal: Bassirou Diomaye Faye - 'Le dialogue social est un levier essentiel de la stabilité nationale et du progrès socioéconomique'

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a estimé, jeudi, que le dialogue social est un levier essentiel de la stabilité nationale et du progrès socioéconomique.

"Le gouvernement attache une importance capitale au dialogue social. Nous le considérons comme l'un des piliers fondamentaux de la stabilité de notre pays et du progrès économique et social", a déclaré le chef de l'État, à l'occasion de la cérémonie officielle de remise des cahiers de doléances des centrales syndicales dans le cadre de la fête du travail.

Cette rencontre, qui s'est déroulée en présence du Premier ministre Ousmane Sonko et de plusieurs membres du gouvernement, avait pour cadre la salle des banquets du palais présidentiel.

S'adressant aux représentants syndicaux, le président Faye a salué "l'expression sincère des aspirations" des travailleurs à des conditions de travail plus dignes, une rémunération plus juste et une protection sociale renforcée.

"Les attentes que vous avez formulées ne sont pas de simples professions de foi. Elles seront examinées avec la plus grande attention", a-t-il assuré, tout en reconnaissant les contraintes économiques actuelles qui appellent à des choix responsables, sans pour autant remettre en cause l'impératif de justice sociale.

Le chef de l'État a salué les récentes mesures prises par le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Abass Fall, dans le sens notamment de la valorisation des salaires des travailleurs domestiques et des gens de maison, et des professions agricoles.

Bassirou Diomaye Faye a ainsi mis en avant le nouveau Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable, signée ce 1er mai entre le gouvernement et les organisations des travailleurs et d'employeurs, au terme de concertations menées sous l'égide du ministère du Travail.

Ce document, qui vise à promouvoir une économie compétitive, le travail décent et l'équité, s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de développement 2025-2029.

"De manière claire et sans équivoque, j'engage le gouvernement au respect strict des accords et engagements pris dans le cadre de ce nouveau pacte", a insisté le chef de l'État.

Il a en ce sens exhorté le ministre du Travail à réunir sans délai les partenaires sociaux pour définir un plan de mise en oeuvre.

Bassirou Diomaye Faye a, par ailleurs, reçu à cette occasion le document du nouveau Pacte, signé dans l'après-midi par plus d'une vingtaine d'organisations syndicales, à la primature, en présence du Premier ministre Ousmane Sonko.