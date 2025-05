Nigeria: C-One acquiert le prêteur nigérian Bankly pour élargir son portefeuille Fintech

TLDR

C-One Ventures, une société d'investissement basée à Lagos et spécialisée dans les technologies financières, a acquis Bankly, une banque de microfinance agréée connue pour numériser les pratiques d'épargne informelles au sein de la population non bancarisée et sous-bancarisée du Nigéria. L'acquisition comprend les licences, les opérations et l'équipe de Bankly, qui seront intégrées au portefeuille de sociétés fintech de C-One.

Fondée en 2018, Bankly a construit un réseau de plus de 50 000 agents et revendique plus de 2 millions d'utilisateurs. L'entreprise a numérisé les modèles traditionnels d'épargne collective tels que l'ajo et l'esusu, en particulier dans les zones rurales et à faibles revenus.

Bankly rejoint le portefeuille croissant de C-One, qui comprend Fulcrum (financement de la chaîne d'approvisionnement), GetPayed (paiements) et gomoney (services bancaires numériques). Un processus de transition est en cours, avec une réorganisation structurelle pour aligner Bankly sur C-One. Le PDG et cofondateur Tomilola Majekodunmi se retirera des opérations quotidiennes mais restera conseiller. Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués.

Points clés à retenir

L'acquisition de Bankly par C-One Ventures marque une consolidation stratégique dans le paysage fragmenté de la fintech au Nigeria. Avec des millions de personnes encore non bancarisées, l'intégration des opérations de microfinance avec des outils numériques vise à approfondir l'inclusion financière. L'accent mis par Bankly sur l'épargne informelle et les réseaux d'agents s'aligne sur la stratégie plus large de C-One visant à servir les consommateurs à faible revenu et les microentreprises. La combinaison des licences bancaires, de l'infrastructure numérique et de la distribution par des agents peut offrir un modèle évolutif pour le financement du dernier kilomètre. L'acquisition reflète également une tendance croissante aux fusions dans la fintech africaine, les entreprises recherchant la rentabilité par le biais de synergies opérationnelles et d'un accès à la réglementation. Le portefeuille de C-One couvre désormais les paiements, le crédit et l'épargne, ciblant les besoins financiers à travers l'écosystème. Pendant la transition de Bankly, le maintien de la confiance des clients et de la continuité opérationnelle, en particulier dans les zones rurales, sera essentiel pour conserver sa base et fournir une finance inclusive à l'échelle.