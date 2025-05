Kenya: MYDAWA, au pays, obtient un financement pour développer son modèle de pharmacie en ligne

TLDR

La plateforme kenyane d'e-santé MYDAWA a levé un montant non divulgué dans le cadre d'un nouveau cycle de financement visant à étendre son modèle de soins de santé axé sur la technologie à l'ensemble de l'Afrique. Le tour de table comprenait la participation d'IFU (le fonds d'investissement danois pour les pays en développement), d'Alta Semper Capital, d'AAIC Investment, de Creadev et de la société japonaise Ohara Pharmaceutical Co.

Fondée en 2017, MYDAWA propose une plateforme de santé numérique intégrée combinant des consultations virtuelles, des tests de laboratoire, la gestion des soins chroniques, des ordonnances électroniques et la livraison de médicaments sur le dernier kilomètre. Présente au Kenya et en Ouganda, la startup prévoit d'étendre son modèle de "Super pharmacie en briques et en clics" et d'introduire des outils pilotés par l'IA pour optimiser les stocks, améliorer l'efficacité des services et réduire les coûts pour les patients.

Le fondateur Neil O'Leary a déclaré que la liste des investisseurs souligne la confiance du marché dans la vision et l'évolutivité de MYDAWA. Zach Fond, partenaire d'Alta Semper, a qualifié MYDAWA de "leader de catégorie" dans le domaine de la santé numérique en Afrique. Le capital soutiendra également l'expansion des soins pour les maladies chroniques et l'entrée sur de nouveaux marchés.

Points clés à retenir

Le financement de MYDAWA s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large visant à numériser la prestation de soins de santé en Afrique, où les lacunes en matière d'accès restent très importantes. Son modèle hybride combine l'infrastructure physique et les canaux numériques, ce qui le rend adapté à la gestion des maladies chroniques, à la rationalisation des diagnostics et à l'amélioration de la distribution des produits pharmaceutiques. La plateforme de l'entreprise s'attaque aux goulets d'étranglement courants dans les systèmes de santé africains : longs temps d'attente, accès limité aux spécialistes, diagnostics fragmentés et coûts élevés des médicaments à la charge des patients. En intégrant des outils d'IA, MYDAWA vise à réduire les inefficacités dans le continuum des soins. Ses bailleurs de fonds, qui comprennent des investisseurs axés sur les soins de santé et l'impact, considèrent l'entreprise comme un modèle d'accès à la santé à l'échelle grâce à la technologie. L'arrivée de MYDAWA en Ouganda marque le début d'une expansion régionale, et d'autres marchés devraient suivre. Alors que les systèmes de santé de toute l'Afrique accordent la priorité aux solutions technologiques après la pandémie, MYDAWA se positionne à l'intersection des technologies de la santé, du commerce électronique et de la logistique pharmaceutique - une catégorie émergente qui devrait transformer la manière dont les soins sont dispensés aux populations mal desservies.