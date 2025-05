Maroc: Le Marocain Chari s'associe à Visa pour développer les paiements numériques

TLDR

La startup marocaine de technologie de détail Chari a conclu un partenariat stratégique de sept ans avec le géant mondial des paiements Visa afin d'accélérer l'inclusion financière et l'innovation numérique sur le marché marocain. La collaboration vise à intégrer davantage de commerçants dans le système financier formel en élargissant l'accès aux solutions de paiement numérique.

Fondée en 2020, Chari permet aux petits commerces de proximité de commander des stocks et de recevoir des livraisons via son application. La startup a embarqué plus de 20 000 entreprises au Maroc et s'est développée en Tunisie et en Côte d'Ivoire. Diplômée de Y Combinator, Chari est l'une des entreprises de technologie de détail les plus importantes d'Afrique du Nord.

Grâce à ce partenariat, Chari s'appuiera sur l'infrastructure de paiement de Visa pour numériser les transactions des commerçants, élargir l'accès financier et introduire de nouveaux services. De son côté, Visa bénéficiera d'une meilleure pénétration du marché dans l'écosystème fintech marocain, qui évolue rapidement.

Points clés à retenir

Le partenariat de Visa avec Chari reflète une stratégie croissante d'alignement avec des acteurs locaux agiles pour pénétrer les marchés mal desservis à travers l'Afrique francophone. Le secteur informel de la vente au détail au Maroc, longtemps dominé par les transactions en espèces, représente une opportunité considérable pour la numérisation. Le modèle hybride de Chari, qui combine la logistique, les paiements et les outils de crédit, offre à Visa un canal direct pour atteindre les petits commerçants à grande échelle. Avec plus de 600 000 magasins de proximité en Afrique du Nord, la numérisation de ces entreprises pourrait débloquer une valeur significative en termes de volume de transactions et de données clients. Pour Chari, le partenariat avec Visa renforce son positionnement fintech et complète ses efforts antérieurs pour offrir des produits financiers, notamment des prêts de fonds de roulement. La collaboration ouvre également la voie à des innovations conjointes dans les services aux commerçants, notamment les paiements sans contact et les programmes de fidélisation. Alors que la concurrence s'intensifie dans l'économie numérique de l'Afrique du Nord, des alliances stratégiques comme celle-ci seront essentielles pour favoriser l'inclusion financière tout en ouvrant de nouveaux canaux de revenus à la fois pour les réseaux de paiement mondiaux et les plateformes locales.