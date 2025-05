Afrique: CAN U20 - Le Nigeria, l'efficacité avant tout

Pour son entrée en lice dans la CAN U20 CAF TotalEnergies, le Nigeria a assuré l'essentiel. Les Flying Eagles, septuples champions d'Afrique de la catégorie, ont signé une victoire précieuse (1-0) face à une Tunisie accrocheuse, jeudi, au stade 30 Juin du Caire. Un but d'Auwal Ibrahim, en première période, a suffi pour lancer idéalement leur campagne dans le Groupe B, également composé du Maroc et du Kenya.

Dominateurs dès les premières minutes, les Nigérians ont pris le contrôle du jeu grâce à une emprise technique au milieu, incarnée par Divine Oliseh et Clinton Jephta. Les occasions se sont enchaînées, sans succès dans un premier temps, face à une défense tunisienne bien organisée. Il a fallu attendre la 38e minute pour voir la lumière : parfaitement servi par Odinaka Okoro, Auwal Ibrahim a conclu d'un tir précis à bout portant.

La Tunisie a alors tenté de réagir, notamment par l'intermédiaire d'Omar Ben Ali et Anis Doubal, très remuants dans les dernières minutes du premier acte. Mais la défense nigériane, guidée par l'expérimenté Daniel Bameyi et le solide Adamu Maigari, est restée imperméable. Le portier nigérian s'est même interposé avec autorité à la 87e minute sur une frappe tendue de Doubal, la meilleure opportunité des Aigles de Carthage.

Le second acte a été plus haché, marqué par l'intensité des duels, les fautes répétées et une montée en nervosité. Preuve en est : six cartons jaunes distribués, trois de chaque côté, dans une fin de rencontre tendue. Malgré une série de corners et de tentatives lointaines, les Tunisiens n'ont jamais réussi à faire sauter le verrou adverse.

Le Nigeria prend ainsi seul les commandes du groupe, avec trois points précieux dans la course aux demi-finales. Avec ce succès, les Flying Eagles confirment leur statut d'ogre du tournoi : ils n'ont plus perdu de match d'ouverture depuis dix éditions, une régularité qui en dit long.

La Tunisie, elle, voit ressurgir ses vieux démons face aux formations d'Afrique de l'Ouest. Sa dernière victoire face à une nation de cette région dans un tournoi U20 de la CAF remonte à 1987. Demi-finaliste des deux dernières éditions, la sélection nord-africaine devra impérativement réagir lors de son prochain match pour ne pas hypothéquer ses chances de qualification.