Afrique: Google relance son soutien aux start-ups africaines

Google vient d'annoncer le retour de son programme d'accélération dédié aux start-ups africaines, Google for Startups Accelerator : Africa. Cette initiative vise à accompagner les jeunes entreprises technologiques du continent en leur offrant un appui structuré sur trois mois.

Les bénéficiaires profiteront d'un soutien financier sans prise de participation, d'un accès à 350 000 dollars en crédits Google Cloud, de conseils sur mesure ainsi que de formations spécialisées. Le programme allie sessions en ligne et ateliers en présentiel pour un accompagnement flexible et efficace.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 9 mai 2025. Pour être sélectionnées, les start-ups doivent être basées en Afrique, compter au moins un cofondateur d'origine africaine, disposer d'un produit déjà lancé et démontrer une réelle utilité de l'intelligence artificielle dans leurs activités. Le processus de sélection repose sur la pertinence de la solution proposée, sa viabilité commerciale et l'impact potentiel sur les communautés locales. Les équipes retenues seront accompagnées par des experts de Google et connectées à un réseau d'investisseurs et de mentors du monde entier.

Pour Madagascar, ce programme représente une occasion en or. Bien que son écosystème entrepreneurial soit encore en développement, le pays connaît une dynamique croissante.

Selon StartupBlink, le pays se classe parmi les 10 premiers au monde dans les secteurs du marketing et des ventes, du commerce électronique, de l'environnement et de l'énergie. En rejoignant ce programme, les start-ups malgaches pourraient bénéficier du soutien d'experts mondiaux et de ressources financières qui leur permettraient de surmonter des obstacles comme le manque d'infrastructure et de financement.

L'IA pourrait en effet contribuer jusqu'à 1,5 trillion de dollars au PIB africain d'ici 2030, et Madagascar pourrait jouer un rôle actif dans cette dynamique grâce à un soutien comme celui de Google.