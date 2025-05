Soudan: Guerre au pays- «L'eau est sale, elle nous rend malades, mais on n'a pas le choix», des habitants témoignent

Au Soudan, la guerre continue et aggrave la crise de l'eau. Avant même le conflit, 11 millions de Soudanais n'avaient pas accès aux services d'eau de base, selon l'ONG Humanitarian Action, une situation que la guerre a aggravée. Le manque d'accès à l'eau potable et au système d'assainissement provoque une grave crise sanitaire, poussant 11 États du pays dans une épidémie de choléra. C'est notamment le cas à Khartoum, la capitale.

Dans la banlieue ouest de Khartoum, l'armée régulière et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) s'affrontent. Les habitants, pris au piège, n'ont plus d'électricité, de nourriture et surtout, plus d'eau.

Sameera Idris sort de chez elle pour en chercher : « On marche 10 à 12 kilomètres pour récupérer l'eau du puits, de l'autre côté d'Omdourman. L'eau est un gros problème, il y a beaucoup de monde, cela prend beaucoup de temps et on porte les bidons à bout de bras. »

Ceux qui n'ont pas accès aux puits, récupèrent l'eau du Nil, comme Iman Abdallah qui vient du quartier d'Almurbat : « Avec mon petit frère, on ramène tous les jours deux gros seaux et trois petits. Ce n'est pas assez, mais on se débrouille. On s'en sert pour cuisiner, se laver et boire. L'eau est sale, elle nous rend malades, mais on n'a pas le choix. »

Les eaux du fleuve sont souvent contaminées. Le Nil rejette parfois des corps de victimes des combats ou des violences des Forces de soutien rapide.

« Quand on allait chercheur l'eau du Nil, les snipers des FSR nous tiraient dessus, raconte Muaed Adam, 23 ans. Même si on était des civils, ils nous soupçonnaient d'appartenir à l'armée. Aujourd'hui, ça va mieux. Je suis heureux de nager librement dans le Nil. »

Depuis le début de l'épidémie de choléra en août 2024, les Nations unies ont recensé plus de 55 000 cas et 1 200 morts.