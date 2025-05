Afrique de l'Ouest: Polémique après une chanson de l'Ivoirien Fadal Dey critiquant le président de la transition burkinabè Ibrahim Traoré

En début de semaine, le reggaeman ivoirien Fadal Dey a sorti un nouvel album de 26 titres Ta Lumière, un record, selon l'artiste. Mais c'est surtout son premier single et son clip, sortis lundi 28 avril qui font beaucoup parler de lui sur les réseaux. dans « Tu parles trop », Fadal Dey s'en prend au président de la transition au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, suscitant la polémique sur les réseaux sociaux, entre les pro et les anti-junte.

Après Almamy KJ, qui sortait il y a un an le titre « Tais-toi » pour dénoncer le régime répressif de Ouagadougou, son homologue ivoirien Fadal Dey sort ces jours-ci « Tu parles trop ». Également à l'intention, à peine voilée, du capitaine Ibrahim Traore.

« J'y dis "tu marches comme [Thomas] Sankara, tu parles comme Sankara, tu portes ton chapeau comme Sankara, mais tu n'es pas Sankara", explique-t-il dans une interview à RFI. Sankara nous l'avait dit qu'il y aurait des faux Sankara après lui. Aujourd'hui, les tensions sont de sorte qu'il faut les baisser. La Côte d'Ivoire et le Burkina n'avaient pas connu une telle tension que sous Monsieur Traoré, il est temps qu'on l'interpelle si on estime que c'est lui. »

Le titre fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux où pro et anti Ibrahim Traore s'invectivent. Mais pour Fadal Dey, la cause de cette crise, qui perdure depuis les trois ans de junte militaire à la tête du Burkina Faso, est liée à des slogans dénaturés et à une posture politique de façade.

« Mais quelle est la vision des pouvoirs militaires ? On a tendance à tout rejeter sur les autres, sur l'Occident. Et c'est vrai, l'Occident a ses torts, peut-être, poursuit le musicien. Mais le panafricanisme est l'amour de l'Africain pour l'Afrique. Le panafricanisme ne demande pas de détester et de rejeter son frère, ou de mettre certaines de nos valeurs à terre. C'est ce que veut dire cette chanson. »