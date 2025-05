Congo-Brazzaville: 3e édition des '72h du Mayombe' - La sécurité des participants assurée par LCR

La Congolaise des routes (LCR), société concessionnaire de la Route nationale (RN) 1 reliant Brazzaville à Pointe-Noire, a participé du 25 au 27 avril à la troisième édition des « 72h du Mayombe : Ecorun », en déployant un dispositif de sécurité spécifique le long du parcours empruntant cette route.

Le rendez-vous des « 72 heures du Mayombe : Ecorun » est une manifestation sportive et écologique majeure, initiée dans le Mayombe. Organisée par l'Association multisports Lion d'or, en partenariat avec les ministères de l'Environnement et des Sports, sous le haut patronage du Premier ministre, cette édition s'est consacrée à la préservation de la forêt du Mayombe, à la valorisation des peuples autochtones et à la promotion des jeunes talents sportifs.

La participation de LCR à l'Ecorun s'est inscrite dans sa démarche de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Dans ce contexte, un dispositif spécifique a été mis en place pour assurer la sécurité de la course le long du parcours empruntant la RN1. Des patrouilleurs ont été déployés pour briefer les coureurs sur les mesures de sécurité, mettre en place la signalisation nécessaire et suivre le parcours. En plus du centre d'appels (1010) pour signaler des incidents ou demander de l'assistance, des éléments du Groupement de sécurité routière composé de la gendarmerie et de la sécurité civile ont également été mis à contribution.

En assurant la sécurité de l'Ecorun et en soutenant ses objectifs socio-environnementaux, LCR réaffirme son engagement pour un développement durable, intégrant une route plus sûre et la préservation de l'environnement congolais. « C'est une fierté pour LCR d'avoir pu contribuer à la réussite de cette édition des "72h du Mayombe :Ecorun". Cela illustre parfaitement la manière dont notre mission de gestion routière s'inscrit dans une démarche plus large de développement durable et de préservation de l'environnement unique du Mayombe. La sécurité de tous les usagers et des participants est notre priorité absolue, et cet événement renforce notre détermination à poursuivre nos efforts, notamment dans cette région essentielle de la RN1 », a déclaré May Lynn Ahui, la directrice des Projets de LCR.

Avec une traversée de près de 150 kilomètres, le Mayombe est le tronçon le plus accidentogène de la RN1 en raison de sa géographie complexe. La participation à l'Ecorun renforce les actions continues de LCR en matière de sécurité routière sur cet axe. Rappelons que face à l'augmentation du nombre de victimes sur la RN1 en 2023 (+23 % par rapport à 2022), la société concessionnaire a mené une vaste campagne de sensibilisation en août 2024, ciblant en particulier les conducteurs de poids lourds.

Déployée dans les gares de Mengo, Moukondo et Lifoula, cette campagne, axée sur les « 5 commandements de la route », a permis de réduire de 25 % le nombre d'accidents et de 10 % celui de victimes sur la RN1 pendant sa période de déploiement (août à mi-septembre 2024). Plus de onze mille camionneurs ont été sensibilisés lors de cette campagne, centrée sur le comportement des conducteurs.

À ce jour, LCR collabore avec la direction générale des Transports terrestres et d'autres partenaires pour intensifier la lutte contre l'insécurité routière. Elle prône une approche intégrée pour une route plus sûre et durable, par l'amélioration des infrastructures, une coordination renforcée avec les forces de sécurité, une sensibilisation continue des usagers, et un engagement fort en matière de RSE et de respect de l'environnement.