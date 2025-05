Afrique de l'Ouest: Meilleure Société de Gestion et d'Intermédiation (SGI) de l'UEMOA - CGF Bourse portée au pinacle

Meilleure Société de Gestion et d'Intermédiation (SGI) de l'UEMOA en 2024. C'est la distinction décernée à la Compagnie de Gestion Financière et de Bourse (CGF Bourse). C'était au cours de la 6e édition des BRVM Awards 2025 qui s'est tenue les 29 et 30 avril à Cotonou, au Bénin. Basée au Sénégal, CGF a été honorée pour son rôle historique et visionnaire dans le développement du marché financier régional.

Première SGI certifiée ISO 9001 dans l'UEMOA depuis 2005, la Compagnie de Gestion Financière et de Bourse (CGF Bourse), basée au Sénégal, vient de recevoir la distinction de « Meilleure Société de Gestion et d'Intermédiation (SGI) de l'UEMOA » en 2024, au cours de la 6e édition des BRVM Awards 2025 qui s'est tenue les 29 et 30 avril à Cotonou, au Bénin.

Placé sous le thème : « Cession des parts de l'État dans les entreprises publiques : instrument de promotion de l'actionnariat populaire et de financement de l'économie nationale, l'événement a rassemblé les acteurs majeurs du marché financier régional de l'UEMOA, pour célébrer l'excellence et promouvoir l'inclusion financière.

Les lauréats de cette édition ont été récompensés pour leurs performances exceptionnelles et leur contribution au développement du marché financier régional. C'est ainsi que CGF Bourse a été honorée pour son rôle historique et visionnaire dans le développement du marché financier régional. Cette distinction n'est pas la première pour cette SGI qui, en 2020, a déjà été reconnue « meilleure Société de Gestion et d'Intermédiation » de l'espace UEMOA en termes de valeur des transactions sur la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), lors des premières BRVM Awards de 2020. En 2021 elle a été distinguée dans la catégorie acteur du marché financier régional à l'occasion des 25 ans de la BRVM.

Depuis sa création en 1998, elle propose une gamme complète de services financiers aux investisseurs institutionnels et particuliers de la zone UEMOA et au-delà. Elle opère dans plusieurs domaines clés parmi lesquels, le Courtage et conservation de titres ; le Conseil et ingénierie financière; le Financement des entreprises. À travers sa filiale CGF Gestion, propose une gamme de Fonds Communs de Placement (FCP) adaptés aux besoins des particuliers et des institutions.

Des hommes et des femmes

Fondée en avril 1998 par le regretté Gabriel FAL, figure emblématique de la finance ouest-africaine et disparu en 2019, CGF Bourse s'est positionnée comme un acteur majeur de l'intermédiation boursière, du conseil financier et de la gestion collective, contribuant activement à la démocratisation de l'investissement financier dans la sous-région.

L'arrivée du nouveau Directeur Général, Kalidou Diallo, marque un tournant stratégique pour CGF Bourse, avec une vision à la pointe de l'innovation et une approche axée sur le client qui ont permis de renforcer les services offerts et d'améliorer l'expérience des investisseurs. Il a officiellement pris ses fonctions le 16 mars 2024. Visiblement très ému, il a tenu à rendre un hommage appuyé à son personnel. Mais aussi à feu Gabriel FAL.

En 2024, CGF Bourse a enregistré une croissance notable de son portefeuille en conservation, atteignant environ 800 milliards de FCFA. Une performance qui traduit une augmentation significative par rapport aux années précédentes, consolidant ainsi sa position parmi les principales Sociétés de Gestion et d'Intermédiation (SGI) de la zone UEMOA. Cette progression est attribuée à une stratégie dynamique permettant à CGF Bourse d'accroître sa part de marché et de revendiquer plus de 24 000 clients avec plus de 26 000 comptes.

En collaboration avec l'UNCDF (United Nations Capital Development Fund), et ADEL(Alliance de la Diaspora pour les Economies Locales), elle a mis en place un mécanisme financier innovant mobilisant l'épargne de la diaspora sénégalaise pour le développement économique local, notamment dans les régions de Thiès, Louga et Kaolack.